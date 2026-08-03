Νέες αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού και της Μαρίας Γρατσία αφήνει ο Θανάσης Αυγερινός, μετά την ηχηρή αποχώρηση και διαγραφή του από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην εκπρόσωπος του κόμματος επανήλθε με ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ της Δευτέρας, 3 Αυγούστου 2026, κάνοντας λόγο για απαξιωτική αντιμετώπιση ανθρώπων που, όπως αναφέρει, κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα για την πορεία της χώρας.

Στην ανάρτησή του βάζει στο στόχαστρο τόσο τη Μαρία Καρυστιανού όσο και τη Μαρία Γρατσία, διατυπώνοντας αιχμές για τους χειρισμούς που ακολούθησαν μετά τη συγκρότηση του πολιτικού εγχειρήματος.

«Ανικανότητα, μικροπρέπεια και εγωισμός»

Ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρεται στα «πολυάριθμα Τέμπη» της χώρας και υποστηρίζει ότι άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά μοιράζονταν την ίδια πατριωτική αγωνία, οδηγήθηκαν σε κοινές διαπιστώσεις και προτάσεις.

Όπως γράφει, οι άνθρωποι αυτοί τελικά εισέπραξαν την ίδια απαξιωτική αντιμετώπιση ακόμη και από όσους, όπως σημειώνει, «ευαγγελίστηκαν κάτι διαφορετικό».

Στη συνέχεια, ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η κατάσταση να μην οφείλεται μόνο σε προσωπικές αδυναμίες, αλλά και σε ευρύτερη χειραγώγηση.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

Στην ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρει:

«Εκπληκτικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με αφορμή τα πολυάριθμα Τέμπη της χώρας μας, που κινείται σταθερά προς νέες καταστροφές και νέες τραγωδίες:

Άνθρωποι, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, με μόνο κριτήριο την πατριωτική τους διάθεση να αντιμετωπιστεί το δριμύ υπαρξιακό ζήτημα της χώρας, καταλήγουν από διάφορες γωνιές του πλανήτη στα ίδια συμπεράσματα, κάνουν τις ίδιες σχεδόν εισηγήσεις, εισπράττουν την ίδια απαξιωτική αντιμετώπιση ακόμη και από όσους ευαγγελίστηκαν κάτι διαφορετικό.

Σε βαθμό, που αναγκάζεσαι να αναρωτηθείς: είναι απλώς η άγνοια, η αγωνία, η ανασφάλεια, η ανικανότητα, η μικροπρέπεια, ο εγωισμός των πρωταγωνιστών ή τελικά το σύστημα πρεσβειών – ολιγαρχών – πολιτικών τζακιών, που ξέρει καλά τη δουλίτσα του και κανονίζει τα θέματα επί δεκαετίες (αν όχι αιώνες, με τις απαραίτητες φυσικά προσαρμογές) έχει φροντίσει από πριν για την κατάλληλη χειραγώγηση όσων απειλών γεννηθούν είτε τυχαία, είτε νομοτελειακά;

Μήπως δηλαδή ήταν εξαρχής (χειραγωγημένοι) άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι (δύο αυτοκόλλητες) βασίλισσες…».

Υπαινιγμοί για «χειραγώγηση»

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού έχει σαφώς αιχμηρό τόνο, καθώς κάνει λόγο για «σύστημα πρεσβειών – ολιγαρχών – πολιτικών τζακιών» και αφήνει υπαινιγμούς ότι πολιτικές πρωτοβουλίες που εμφανίζονται ως απειλή για το κατεστημένο μπορεί να χειραγωγούνται εκ των προτέρων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του σε «δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες», φράση που εκλαμβάνεται ως αιχμή προς τις δύο γυναίκες που βάζει στο στόχαστρο της ανάρτησής του.

Η προηγούμενη απάντηση στη διαγραφή του

Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε ήδη απαντήσει με αιχμηρό τρόπο στη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος είχε κάνει λόγο για «εγωμανίες», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

Η νέα του παρέμβαση δείχνει ότι η σύγκρουση στο εσωτερικό του πολιτικού εγχειρήματος όχι μόνο δεν έχει εκτονωθεί, αλλά αποκτά πλέον ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά δημόσιας αντιπαράθεσης.