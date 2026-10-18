Κάλεσμα στα μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ όλων των γενεών να συμμετάσχουν ενεργά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στο Instagram.

Με αφορμή την εκδήλωση για τα γενέθλια της ΟΝΝΕΔ, στην οποία, όπως ανέφερε, έδωσαν το «παρών» χιλιάδες μέλη των δύο οργανώσεων από διαφορετικές γενιές, ο κ. Χατζηδάκης έστειλε μήνυμα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της επόμενης άνοιξης.

«Η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μια μάχη για την Ελλάδα», υπογράμμισε, αποτυπώνοντας το μήνυμα που θέλησε να μεταφέρει στους παρευρισκομένους.

Όπως σημείωσε, τους ζήτησε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην επόμενη εκλογική μάχη, λέγοντάς τους χαρακτηριστικά να «πάρουν στην πλάτη τους την επόμενη εκλογική μάχη».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθησή του ότι η προσπάθεια θα είναι νικηφόρα, επικαλούμενος τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις της παράταξης.

«Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!», τόνισε στην ανάρτησή του.