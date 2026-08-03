Νεκρό εντοπίστηκε στη Γουατεμάλα ένα ζευγάρι που είχε απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ενός έτους κόρη τους βρέθηκε ζωντανή δίπλα στις σορούς τους.

Ο Νίξον Τζιοβάνι Πέρες, 43 ετών, και η Γκλέντι Μαρισόλ Γκονζάλες, 25 ετών, βρέθηκαν νεκροί σε χωράφι με ζαχαροκάλαμα κοντά στην πόλη Ρεταλουλέου, περίπου 180 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Πόλη της Γουατεμάλας. Σύμφωνα με τις αρχές, τα στόματά τους ήταν φιμωμένα, ενώ είχαν δεμένα τα χέρια και τα πόδια.

Η ενός έτους κόρη τους εντοπίστηκε ζωντανή στον τόπο του εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το παιδί παρέμεινε εκεί για αρκετές ώρες πριν φτάσουν οι διασώστες και διαπιστώθηκε ότι ήταν αφυδατωμένο.

Σύμφωνα με τον αδελφό του θύματος, ο Πέρες είχε εγκαταλείψει τη Γουατεμάλα εξαιτίας της βίας και της φτώχειας, όμως απελάθηκε από τις ΗΠΑ το περασμένο έτος. Η σύζυγός του επέστρεψε οικειοθελώς στη χώρα τον Ιούνιο, προκειμένου να επανενωθεί μαζί του.

Το ζευγάρι ζούσε στην περιοχή Όβερλαντ, κοντά στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, μαζί με τις τρεις κόρες του. Οι εισαγγελικές αρχές της Γουατεμάλας ανακοίνωσαν ότι τα παιδιά έχουν πλέον τεθεί υπό τη φροντίδα συγγενικών τους προσώπων.

Οι δύο σύζυγοι είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ λίγο αργότερα η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας εντόπισε τις σορούς τους.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Πέρες έφερε τραύμα από πυροβολισμό στον λαιμό, ενώ η Γκονζάλες είχε τραύμα στο κεφάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της διπλής δολοφονίας, ενώ παραμένει άγνωστο αν η υπόθεση συνδέεται με την πρόσφατη επιστροφή τους στη Γουατεμάλα.

Στο σημείο βρέθηκαν διάσπαρτοι κάλυκες, ένα αθλητικό παπούτσι και μια κόκκινη μοτοσικλέτα, η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές. Τα θύματα δεν είχαν επάνω τους προσωπικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με τοπική οργάνωση που συγκεντρώνει χρήματα για τη στήριξη των παιδιών, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 11χρονη Μαρισόλ, πάσχει από επιληψία που σχετίζεται με έντονο στρες, ενώ τα χρήματα θα διατεθούν για την ιατρική περίθαλψή της, την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των τριών παιδιών και την εκπαίδευσή τους.

Τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι απελάθηκαν στη Γουατεμάλα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πάνω από το 90% των απελάσεων προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.