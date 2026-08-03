Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ERT ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός. Όπως ανέφερε, η εικόνα στα περισσότερα σημεία του μετώπου είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς «πρόκειται για μια πυρκαγιά με πολύ μεγάλη περίμετρο» και αρκετές ενεργές θερμές εστίες εξακολουθούν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός

Όπως εξήγησε, το σχέδιο δράσης «έχει χωρίσει την περιοχή σε τρεις μεγάλους τομείς», οι οποίοι συντονίζονται από το κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων «ΟΛΥΜΠΟΣ» σε συνεργασία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο πρώτος τομέας εκτείνεται στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της πυρκαγιάς, από την Ψάθα έως τα Βίλια, καλύπτοντας μεταξύ άλλων το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα. Ο δεύτερος αφορά τις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Σχολή και Βενιζέλου, ενώ ο τρίτος περιλαμβάνει την περιοχή προς το Καντήλι, τη Μονή και την πλευρά που εκτείνεται προς τα Μέγαρα.

Η μεγαλύτερη πίεση πάνω από την Ψάθα

Παρότι η συνολική εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εξακολουθούν να εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα, πάνω από την Ψάθα, όπου εκδηλώνονται διαρκώς μικρές αναζωπυρώσεις, τα γνωστά «καντηλάκια», όπως αποκαλούνται στην πυροσβεστική ορολογία.

Οι θερμές εστίες που παραμένουν ενεργές μέσα σε ελαιώνες και δασικές εκτάσεις απαιτούν συνεχή επέμβαση των πυροσβεστών. Αντίθετα, στις περιοχές Λούμπα, Βενιζέλου, Καντήλι και γύρω από τη Μονή η κατάσταση χαρακτηρίζεται σαφώς πιο ελεγχόμενη.

Οι ασθενείς άνεμοι που επικρατούν κατά τις νυχτερινές ώρες θεωρείται ότι ευνοούν τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς, χωρίς όμως να μειώνουν τον βαθμό ετοιμότητας των δυνάμεων.

Εκατοντάδες πυροσβέστες στη μάχη

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 450 πυροσβέστες, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή ευρωπαϊκών αποστολών από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, οι οποίες επιχειρούν με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Καταστροφών πραγματοποιούνται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών και δρόμων σε δυσπρόσιτες περιοχές, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των επίγειων μέσων.

Καθοριστική είναι και η υποστήριξη των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες διαθέτουν υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα για την ενίσχυση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων και την απρόσκοπτη τροφοδοσία των εναέριων μέσων με νερό.

Συνεχής αγώνας απέναντι στις αναζωπυρώσεις

Ο κ. Αρτοποιός επισήμανε ότι οι περισσότερες αναζωπυρώσεις εμφανίζονται σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία, όπου ακόμη και η πρόσβαση των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη, αυξάνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας νέων εστιών.

Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη είναι να αξιοποιηθεί το πρωινό χρονικό «παράθυρο», όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές, ώστε με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρων να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενεργές εστίες πριν ενισχυθούν οι άνεμοι.

Οι επίγειες δυνάμεις θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στις θέσεις τους, με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα εξάπλωση της φωτιάς μέσα στη μεγάλη περίμετρό της. Με την έναρξη της ημέρας θα ξεκινήσουν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Μεγάλη συμμετοχή εναέριων μέσων

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχείρησαν συνολικά 34 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για επιχείρηση δασοπυρόσβεσης.

Όπως σημείωσε, σε συνδυασμό με τις επίγειες δυνάμεις καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, η οποία λόγω της έκτασης και της μορφολογίας της περιοχής δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς θα απαιτήσει χρόνο, συνεχή παρουσία των δυνάμεων και επίμονη προσπάθεια.

Δεν υπάρχει αναφορά για κίνδυνο κατοικιών

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να απειληθούν κατοικίες στην Ψάθα, ο κ. Αρτοποιός απάντησε ότι «έχοντας μιλήσει με τον αρμόδιο επικεφαλής της περιοχής, εκεί δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα σε οικία».

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως είπε, εντοπίζονται σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις, όπου υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες, ενώ το απότομο ανάγλυφο δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Οι ομάδες δασοκομάντος συνεχίζουν να επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε αναζωπύρωση.

Καμία χαλάρωση των μέτρων

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στο πεδίο, η Πυροσβεστική τονίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι επίγειες δυνάμεις και οι 22 ομάδες δασοκομάντος θα παραμείνουν όλη τη νύχτα στην περιοχή, επιχειρώντας σε κάθε ενεργό σημείο ώστε να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, τις Περιφέρειες, τις υδροφόρες και τους εκατοντάδες εθελοντές, των οποίων η συμβολή παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της επιχείρησης.