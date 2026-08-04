Η Δικαιοσύνη της Ονδούρας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, θα δικαστεί για την υπόθεση διαφθοράς που εκκρεμεί σε βάρος του χωρίς να τεθεί υπό κράτηση. Ο Ερνάντες επέστρεψε στην Ονδούρα έπειτα από την αποφυλάκισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, προτού λάβει χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο έτος.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους, που άσκησε την εξουσία στην Ονδούρα μεταξύ του 2014 και του 2022, καλείται να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη της χώρας της κεντρικής Αμερικής για φερόμενη κατάχρηση δημοσίου χρήματος, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2013.

Καταδικασθείς το 2024 στις ΗΠΑ να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικών, ο πολιτικός της δεξιάς έλαβε χάρη τον Νοέμβριο του 2025 κι αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η αμερικανική δικαιοσύνη τον είχε κρίνει ένοχο για την κατηγορία της ένταξης και της παροχής προστασίας σε κύκλωμα που είχε διακινήσει πάνω από 500 τόνους κοκαΐνης προς την αγορά των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος Ερνάντες επέστρεψε στην πατρίδα του την 26η Ιουλίου, ευχαριστώντας τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας για τις κατηγορίες περί ξεπλύματος χρήματος και απάτης που τον βαραίνουν, δικαστής αποφάσισε να διατηρήσει σε αναστολή το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, έπειτα από γραπτή δέσμευση του ενδιαφερόμενου ότι δεν υπάρχει περίπτωση «φυγής» του, εξήγησε στον Τύπο ο Κάρλος Σίλβα, εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας.

Ο δικαστής όρισε την έναρξη της δίκης του τη 12η Αυγούστου, πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ απένειμε χάρη σε αυτόν στον οποίο συμπατριώτες του έχουν δώσει το προσωνύμιο «ΧΟΕ», επιχειρηματολογώντας ότι υπήρξε θύμα αδικίας και δικαστικού διωγμού από τον δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.

Η κίνηση συνέπεσε με την επέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σθεναρά τον επιχειρηματία και πρώην δήμαρχο της πρωτεύουσας Νάσρι Ασφούρα, μέλος του Εθνικού Κόμματος του κ. Ερνάντες, απειλώντας ότι εάν δεν εκλεγόταν ο υποψήφιος που προτιμούσε, θα μηδένιζε την οικονομική βοήθεια της Ουάσιγκτον στη φτωχότερη και βιαιότερη κεντροαμερικανική χώρα.

Ο κ. Ασφούρα κέρδισε με πολύ μικρή διαφορά τις εκλογές, με φόντο καταγγελίες για νοθεία και απάτη από την αντιπολίτευση.

Επιστρέφοντας στην Ονδούρα, ο κ. Ερνάντες είπε πως δεν πρόκειται να «κατεβάσει το κεφάλι».

Ο πρώην αρχηγός του κράτους δηλώνει θύμα «πολιτικού διωγμού» κι αρνείται ότι καταχράστηκε δυο εκατομμύρια δολάρια από τα δημόσια ταμεία για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του. Αξιώνει εξάλλου να του επιστραφούν 130 περιουσιακά στοιχεία του, τα οποία δημεύτηκαν όταν εκδόθηκε στις ΗΠΑ.