Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την πορεία εκσυγχρονισμού του, επενδύοντας όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και σε όλους τους τομείς που συνθέτουν έναν σύγχρονο αθλητικό οργανισμό.

Το «τριφύλλι» παρουσίασε το νέο του υπερσύγχρονο πούλμαν, ένα όχημα υψηλών προδιαγραφών που αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας στις μετακινήσεις της. Πρόκειται για ένα Volvo B13R Irizar i8, συνολικής αξίας περίπου 550.000 ευρώ, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός συλλόγου με τη δυναμική του Παναθηναϊκού.

Η νέα αυτή προσθήκη αποτελεί ακόμη ένα βήμα αναβάθμισης των υποδομών του συλλόγου, ο οποίος μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να κάνει ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα με τη μετακόμιση στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει το νέο πούλμαν της πρώτης ομάδας, ένα ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8, το οποίο συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, την υψηλή αισθητική και την απόλυτη άνεση, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ιδανικές συνθήκες σε κάθε μετακίνηση.

Πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς και αποτελεί επιλογή μερικών από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης. Στην εξωτερική του όψη δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του συλλόγου. Τη σχεδίαση συμπληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου της ομάδας μας, «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή.

Παράλληλα, το εσωτερικό του νέου πούλμαν έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες μιας ομάδας κορυφαίου επιπέδου και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο κεντημένος στίχος του ύμνου μας στα καθίσματα δημιουργούν ένα άκρως Παναθηναϊκό περιβάλλον.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών».

Χρήσιμα στοιχεία για το νέο εντυπωσιακό πούλμαν του Παναθηναϊκού

Την εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνουν οι περιμετρικοί προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν τον δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του.

Το νέο Volvo B13R Irizar i8 αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα πούλμαν που κυκλοφορούν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με ύψος που παραπέμπει σε διώροφο λεωφορείο, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική του παρουσία.

Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Τα πολυτελή δερμάτινα, αδιάβροχα καθίσματα είναι ανακλινόμενα, διαθέτουν υποπόδια και φέρουν κεντημένο τον εμβληματικό στίχο του ύμνου του Παναθηναϊκού, «Σύλλογος Μεγάλος».

Το πούλμαν διαθέτει ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε κάθισμα, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια.