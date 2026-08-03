Η κατάσταση στη Θέουτα εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς αρκετοί κάτοικοι έχουν προχωρήσει στη δημιουργία αυτοσχέδιων φραγμάτων στις γειτονιές τους, επιχειρώντας να αποτρέψουν την είσοδο μεταναστών μετά τη μαζική άφιξη χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο. Παρότι οι περισσότεροι έχουν ήδη επιστρέψει πεζή στη μαροκινή πλευρά, υπό την επιτήρηση του στρατού, αρκετές χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στην ισπανική πόλη, κινούμενοι σε κατοικημένες περιοχές, αναζητώντας νερό, φαγητό ή ένα σημείο για να ξεκουραστούν.

Στη συνοικία Λος Ροσάλες, τέσσερις άνδρες φυλάνε την είσοδο ενός δρόμου όπου έχουν τοποθετήσει μια κίτρινη εργοταξιακή περίφραξη, κλείνοντας την πρόσβαση. Το αυτοσχέδιο αυτό σύνορο στήθηκε την Πέμπτη, την ίδια ημέρα που περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο. Με δεδομένο ότι η πόλη αριθμεί περίπου 83.000 κατοίκους, οι κάτοικοι φοβήθηκαν ότι οι νεοεισερχόμενοι δεν θα αργούσαν να φτάσουν στις γειτονιές τους, όπως και συνέβη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων πέρασαν μέσω του κυματοθραύστη στο συνοριακό πέρασμα Ελ Ταραχάλ είχε ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, συνοδευόμενη από τον στρατό, οι κάτοικοι διατηρούσαν ακόμη τη δική τους ζώνη ασφαλείας. Στο κέντρο της πόλης οι μετανάστες ήταν πλέον ελάχιστοι, ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση της αυτόνομης πόλης, παρέμεναν «αρκετές χιλιάδες» νέοι που περιφέρονταν στις συνοικίες, κοιμούνταν σε σκιερά σημεία ή προσπαθούσαν να αγοράσουν νερό, τσιγάρα και τρόφιμα.

Κάτοικοι καταγγέλλουν κλοπές και επιθέσεις

Ένας από τους κατοίκους της Λος Ροσάλες είχε βγάλει μια πολυθρόνα στον δρόμο, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι όσοι περιπολούν βρίσκονται «στα καλύτερά τους» στη σκιά. Οι κάτοικοι, εμφανώς επιφυλακτικοί απέναντι στις κάμερες, υπέδειχναν και άλλα σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί αντίστοιχα αυτοσχέδια φράγματα.

«Η αδελφή μου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι της είχαν κλέψει τα ρούχα της δουλειάς της», ανέφερε ένας από αυτούς. Άλλος υποστήριξε ότι στη γειτονιά τους δεν είχε σημειωθεί κάποιο περιστατικό και πως η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο, αναφερόμενος όμως παράλληλα σε επεισόδια που, όπως είπε, είχαν καταγραφεί στις περιοχές Αντού, Λα Ρέινα και Ελ Πρίνθιπε. Παράλληλα, έδειχνε έναν άνδρα λέγοντας ότι λίγο νωρίτερα είχε δεχθεί χαστούκι.

Πρόκειται για έναν περίπου 60χρονο άνδρα, ιδιαίτερα αδύνατο, ο οποίος καθόταν στην είσοδο ενός σπιτιού με εμφανή κόκκινα σημάδια στο ζυγωματικό. Όπως ανέφερε, πάσχει από καρκίνο και δέχθηκε επίθεση όταν ζήτησε ένα τσιγάρο που ο άλλος δεν είχε. Ανάμεσα στις φράσεις του εναλλάσσονταν ύβρεις και εκφράσεις στη νταρίγια, την αραβική διάλεκτο που ομιλείται στη Θέουτα.

Στον ίδιο δρόμο, ένας νεαρός μετανάστης που είχε ακούσει την περιγραφή του περιστατικού σχολίασε ότι «αυτοί που χτυπούν τους κατοίκους ή διαπράττουν αδικήματα μάς κλέβουν το μέλλον».

Βίντεο με μαχαίρωμα και μετακινήσεις μεταναστών

Όπως αναφέρει η El Pais σε μικρή απόσταση, στην περιοχή Λα Ρέινα, η ένταση παρέμενε υψηλή. Ο 17χρονος Μοχάμεντ, κάτοικος της συνοικίας Ελ Πρίνθιπε, έδειξε βίντεο από το μαχαίρωμα κατοίκου της Θέουτα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Όπως εξήγησε, πολλοί απομακρύνθηκαν από την Ελ Πρίνθιπε και κατευθύνθηκαν στη Λα Ρέινα, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη της πόλης, ελπίζοντας ότι θα λάβουν φαγητό.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής περίπου μισής ώρας στην περιοχή, ένας από τους νεαρούς που είχαν περάσει από το Μαρόκο ρώτησε πώς θα μπορούσε να φτάσει σε κέντρο φιλοξενίας ανηλίκων. Την ίδια στιγμή, δύο στρατιωτικοί εμπόδισαν άλλους δύο νεαρούς να προχωρήσουν προς τη συνοριακή περιοχή, μέχρι που ένας από αυτούς έδειξε αιμορραγούσα πληγή στο κεφάλι του. Τότε τούς επετράπη να συνεχίσουν προς το πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Οι κάτοικοι περιπολούν με φόβο στις γειτονιές

Μετά το σταδιακό άνοιγμα της πόλης, ορισμένα καταστήματα, όπως φούρνοι και παντοπωλεία, άρχισαν να επαναλειτουργούν. Η Ντολόρες, κάτοικος της συνοικίας Παντέρα εδώ και 47 χρόνια, δήλωσε ότι μεγάλωσε εκεί τα δύο παιδιά της χωρίς να αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα.

Όπως περιέγραψε, η περιοχή, που πήρε το όνομά της από το ροζ χρώμα των πολυκατοικιών της, γέμισε επίσης με μετανάστες τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με την ίδια, περισσότεροι από 300 άνθρωποι εξακολουθούσαν να βρίσκονται εκεί. Όπως είπε, κάτοικοι από τρεις ή τέσσερις συνοικίες συγκεντρώθηκαν κρατώντας ξύλα και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν, επαναλαμβάνοντας την ίδια ενέργεια και την επόμενη ημέρα. Ανέφερε ακόμη ότι επί τρεις ημέρες δεν υπήρχε ψωμί στην περιοχή και εξέφρασε την επιθυμία να τερματιστεί σύντομα η κατάσταση, επισημαίνοντας όμως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μετανάστες στη γειτονιά.

Η Ντολόρες κρατούσε τέσσερις φρατζόλες ψωμί και ένα μαχαίρι τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτα. Όπως εξήγησε, το πήρε μαζί της όταν χρειάστηκε να πάει στο φαρμακείο, επειδή ο σύζυγός της είναι άρρωστος. Ο γαμπρός της ανέφερε ότι, ακόμη κι αν δεν συμβεί τίποτα, ο φόβος παραμένει. Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου άτομα μπήκαν σε σπίτια με κόσμο μέσα, ακόμη και από παράθυρα, ενώ σήμερα κρύβονται σε διάφορα σημεία και απομακρύνονται όταν βλέπουν τους στρατιωτικούς να πλησιάζουν.

«Δεν είναι λύση να επιτίθεσαι στους μετανάστες»

Στην οδό Ρομέρο δε Κόρδοβα, στη συνοικία Αντού, περίπου 20 μετανάστες περίμεναν να ανοίξει ένας φούρνος, ενώ δίπλα τους βρίσκονταν τρεις κάτοικοι γύρω στα 60. Ένας από αυτούς, ο Φρανθίσκο, δήλωσε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες δεν είχε πληροφορηθεί κάποιο περιστατικό στη συγκεκριμένη περιοχή.

Όπως είπε, είναι λογικό οι μετανάστες να ζητούν βοήθεια, αλλά πολλοί κάτοικοι δεν έχουν ούτε για τους ίδιους. Εκτίμησε ότι οι περισσότεροι επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο όταν διαπίστωσαν την πραγματική κατάσταση, ενώ αναφέρθηκε και σε περιστατικά ξυλοδαρμών στις περιοχές Λος Ροσάλες και Ελ Πρίνθιπε, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν συμφωνεί με τέτοιες ενέργειες.

«Σε εμένα προσωπικά δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να βγεις στον δρόμο και να τους επιτεθείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, αν δεχόταν ο ίδιος επίθεση, θα αμυνόταν. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι και οι Ισπανοί υπήρξαν μετανάστες στο παρελθόν, καλώντας τους συμπολίτες του να θυμούνται όσα πέρασαν οι προηγούμενες γενιές και να προσπαθούν να μπουν στη θέση των άλλων. «Είμαστε άνθρωποι», κατέληξε.

Μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα περιμένοντας να ηρεμήσει η κατάσταση

Το απόγευμα της Κυριακής εξακολουθούσαν να κινούνται μετανάστες στις γειτονιές της Θέουτα, οι περισσότεροι με διακριτικότητα όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία στρατιωτικών, οι οποίοι δεν τους επέτρεπαν να εισέλθουν στις κατοικημένες περιοχές.

Αρκετοί νεαροί μετακινήθηκαν προς την παραλία Μπενίτεθ, μια περιοχή που οι οδηγοί ταξί χαρακτηρίζουν επικίνδυνη εξαιτίας της παρουσίας τους, αν και την Κυριακή οι κάτοικοι της Θέουτα κολυμπούσαν εκεί χωρίς προβλήματα.

Ο 20χρονος Ότμα από την Καζαμπλάνκα, ο οποίος είχε φτάσει στην πόλη πριν από τη μεγάλη μαζική είσοδο της Πέμπτης, παρακολουθούσε τον κόσμο από τον παραλιακό πεζόδρομο μαζί με φίλους του. Φορώντας μαύρο σορτς και μπλούζα της Ρεάλ Μαδρίτης γεμάτη άμμο, ανέφερε ότι τα βράδια κρύβονται σε κοντινές δασικές εκτάσεις και ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι φίλοι του σκοπεύουν να παραμείνουν στη Θέουτα μέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση.

Όπως είπε, οι στρατιωτικοί τους προτρέπουν να επιστρέψουν πίσω και να εγκαταλείψουν το όνειρο να μεταβούν στην Ισπανία.