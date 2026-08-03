Δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα στηρίξουν τον διορισμό του Τοντ Μπλανς ως νέου υπουργού Δικαιοσύνης, αφού κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία θα αποσυρθεί το «πακέτο» μέτρων κατά της «εργαλειοποίησης», το οποίο είχε επικριθεί ως «μαύρο ταμείο» για τους υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι γερουσιαστές Τζον Κόρνιν και Τομ Τίλις αρνούνταν να επικυρώσουν τον διορισμό και ζητούσαν γραπτή διαβεβαίωση ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση αυτού του ταμείου, ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων. Ο Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ που σήμερα ασκεί καθήκοντα προσωρινού υπουργού Δικαιοσύνης, ανήρτησε μια ανακοίνωση την Κυριακή σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι το ταμείο αποσύρεται.

«Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον κ. Μπλανς και το προσωπικό του που συνεργάστηκε μαζί μας για αυτό το θέμα και ανυπομονούμε να ψηφίσουμε σύντομα τον διορισμό του» στην Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας, όπου είναι και οι δύο μέλη, ανέφεραν οι Κόρνιν και Τίλις σε ανακοίνωσή τους.

Με τις ψήφους τους η Επιτροπή θα μπορέσει να εγκρίνει, πιθανότατα αύριο, τον διορισμό. Μέχρι το Σάββατο το θέμα θα προωθηθεί και στην ολομέλεια της Γερουσίας, εκτός και αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να διεξαχθεί νωρίτερα η ψηφοφορία.

Η συμφωνία φαίνεται ότι βάζει τέλος σε έναν «πονοκέφαλο» του Τραμπ στο Κογκρέσο. Ο Τίλις αποσύρεται από την πολιτική (η θητεία του λήγει τον Ιανουάριο) ενώ ο Κόρνιν δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Νοεμβρίου, αφού ηττήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές από τον υποψήφιο που στήριζε ο Τραμπ.

Το ταμείο αυτό επρόκειτο να ιδρυθεί στο πλαίσιο ενός διακανονισμού με τον οποίο θα αποσυρόταν η αγωγή, ύψους 10 δισεκ. δολαρίων, που κατέθεσε ο Τραμπ εναντίον της ίδιας της κυβέρνησής του, ισχυριζόμενος ότι η Εφορία (IRS) δεν διαχειρίστηκε σωστά τα φορολογικά αρχεία του, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν στον Τύπο. Οι υποστηρικτές του λένε ότι με τα χρήματα του ταμείου θα αποζημιώνονταν άτομα που στοχοποιήθηκαν άδικα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι επικριτές, όπως οι Τίλις και Κόρνιν, πιστεύουν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα κατέληγαν σε συμμάχους του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων και προσώπων που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Φορολογική ασυλία στον Τραμπ

Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είχαν επίσης εκφράσει αντιρρήσεις για την εντολή που απαγόρευε στην IRS να ελέγχει παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ, των συγγενών του και των εταιρειών του για οποιαδήποτε δήλωση είχε υποβληθεί πριν από τις 18 Μαΐου. Ανέφεραν ότι ήθελαν διευκρινίσεις για το ποιον αφορά η απαγόρευση και να διασφαλίσουν ότι ο Τραμπ δεν θα λάβει συνολική φορολογική ασυλία επ’ αόριστον.

Ο Μπλανς συμμορφώθηκε, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά τον Τραμπ, τους γιους του και την οικογενειακή επιχείρηση, και ότι οι μελλοντικές τους φορολογικές δηλώσεις μπορούν να ελεγχθούν.

«Το υπουργείο (Δικαιοσύνης) έχει αναγνωρίσει με δεσμευτική γραπτή εντολή ότι ο φορολογικός συμβιβασμός περιορίζεται στους ενάγοντες και το πεδίο εφαρμογής δεν επεκτείνεται πέρα από τους εναγόμενους της αγωγής, την IRS και το υπουργείο Οικονομικών», δήλωσαν οι Τίλις και Κόρνιν.

Οι επικριτές του Μπλανς λένε ότι η ασυλία για τις παλιές φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ θα μπορούσε ακόμη και έτσι να εξοικονομήσει εκατομμύρια στον πρόεδρο, και ότι η αρχική συμφωνία συμβιβασμού απαιτεί την έγκριση και των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δικηγόρων του Τραμπ, προκειμένου να τροποποιηθεί. Οι προσωπικοί δικηγόροι του Τραμπ δεν υπέγραψαν τη νέα εντολή του υπουργείου και δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την απόφαση.

“Δεν κάνουν πίσω στις συνεχιζόμενες προσπάθειες να παραχωρηθεί στον πρόεδρο, την οικογένειά του και τους συνεργάτες του ασυλία από φορολογικούς ελέγχους”, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μπράντον ΝτεΜπότ, διευθυντής πολιτικής στο μη κομματικό Κέντρο Φορολογικού Δικαίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ