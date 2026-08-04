Ο νεότερος επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 6.125. Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα με την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση από τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες

Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, η οποία υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον και προκάλεσαν την πλήρη κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτιρίων.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 5.546 νεκρούς.