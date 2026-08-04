Φορτηγό πλοίο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε πλήγμα από βλήμα άγνωστου τύπου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μελών του πληρώματος ή για ζημιές στο πλοίο.

Φορτηγό πλοίο –ούτε το όνομα, ούτε η σημαία του διευκρινίζονται– ανέφερε ότι «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου», τονίζεται σε προειδοποιητικό δελτίο της υπηρεσίας. Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν κάπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.