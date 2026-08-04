Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεταφέρονται αρμοδιότητες για τον έλεγχο και την έγκριση πληρωμών μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η απόφαση προβλέπει ότι η ΑΑΔΕ, ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναθέτει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την επαλήθευση, τον έλεγχο, την αναγνώριση και την εκκαθάριση των πληρωμών για συγκεκριμένες παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Η μεταβίβαση αφορά κυρίως μεγάλα δημόσια έργα αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών υποδομών, ενώ η ΑΑΔΕ εξακολουθεί να έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νομιμότητα των δαπανών και τη χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Ποιες αρμοδιότητες αναλαμβάνει το Υπουργείο

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών θα είναι πλέον υπεύθυνη για:

τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής των δικαιούχων,

την επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,

την αναγνώριση και εκκαθάριση των πληρωμών πριν από την καταβολή τους,

την ενημέρωση της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών για τις αναγκαίες πιστώσεις,

την υποβολή ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων και προτάσεων βελτίωσης,

την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όταν διαπιστώνονται παρατυπίες.

Παράλληλα, υποχρεούται να διασφαλίζει την ορθή τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων, την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ) και να συνεργάζεται με όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές.

Εποπτεία από την ΑΑΔΕ

Παρά την ανάθεση των συγκεκριμένων καθηκόντων, η ΑΑΔΕ παραμένει ο φορέας που:

συντονίζει το σύνολο της διαδικασίας,

διενεργεί εποπτικούς ελέγχους στον εξουσιοδοτημένο φορέα,

παρέχει πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση των πληρωμών,

φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών, καθώς και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεργασία των δύο φορέων θα εξειδικευτεί μέσω ειδικής Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ), ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εξουσιοδοτημένου φορέα θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της ΚΑΠ.

Ποια έργα αφορά

Η απόφαση καλύπτει πληρωμές για τρεις βασικές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027: