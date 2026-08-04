Κρυφά εισοδήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις ώστε το φθινόπωρο να είναι έτοιμη να αποστείλει «ραβασάκια» με φόρους για… «αμαρτίες» του παρόντος αλλά και του παρελθόντος.

Οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις όσο και κατά τα προηγούμενα έτη, ειδικά για περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, ενώ κατά προτεραιότητα έχει δοθεί εντολή ελέγχου σε ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2020, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους. Αναλόγως των ευρημάτων, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων θα σταλούν ειδοποιητήρια στους υπόχρεους προκειμένου να προσέλθουν για εξηγήσεις και εάν δεν πείσουν την εφορία, θα τους καταλογιστούν φόροι και πρόστιμα.

Στο στόχαστρο των διασταυρώσεων βρίσκονται:

Φορολογούμενοι των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα εμφανίζουν τεράστιες αποκλίσεις από τις δαπάνες διαβίωσής τους.

των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα εμφανίζουν τεράστιες αποκλίσεις από τις δαπάνες διαβίωσής τους. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό αλλά δεν τα δηλώνουν στην εφορία. Επιπλέον, το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ εστιάζεται και στους τόκους των καταθέσεων από το εξωτερικό, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί, αντανακλώντας μεγάλα ύψη καταθέσεων, καθώς επίσης και σε συντάξεις και μισθούς.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή πρόσθετες αποδοχές.

Ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια ή βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Επαγγελματίες με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι αλγόριθμοι αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων που διασταυρώνουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με δεδομένα που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες, φορείς του Δημοσίου και άλλες βάσεις πληροφοριών. Βασικό εργαλείο των ελεγκτικών υπηρεσιών αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP, μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ αντλεί στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα για τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις και λοιπά οικονομικά δεδομένα, τα οποία αντιπαραβάλλονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Παράλληλα, αξιοποιούνται πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, δαπάνες και συναλλαγές, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε φορολογούμενο.

Εφόσον οι διασταυρώσεις αποκαλύψουν ενδείξεις ανακριβούς δήλωσης ή αδήλωτων εισοδημάτων, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις αποκλίσεις, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ. Αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος με καταλογισμό φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων. Οι υποθέσεις που θα εμφανίσουν σημαντικές αποκλίσεις δεν θα κλείνουν με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Θα παραπέμπονται σε δεύτερο στάδιο ελέγχου, όπου θα εφαρμόζονται οι λεγόμενες έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού εισοδήματος.