Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν σε κατοικία στο δάσος που καταστράφηκε ολοσχερώς. «Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποί μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις δώδεκα ετών, έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο», έγραψε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι το 12χρονο παιδί, είναι ο γιος της οικογένειας», είπε και σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο δήμαρχος.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Λητής στο Δήμο Ωραιοκάστρου, Γιώργος Τόλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 εξήγησε για τους δύο νεκρούς σε κατοικία στο δάσος που καταστράφηκε ολοσχερώς: «Βρέθηκε χθες η δεύτερη σορός. Δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας, αναμένουμε όμως κάποια επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές για να γνωρίζουμε κι εμείς».

Η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που έφτασε η πύρινη λαίλαπα, όπως εξήγησε ο κ. Τόλας.

«Όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκκένωσης της Λητής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που έχει οριστεί από την Πολιτική Προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν έφυγαν, δεν απομακρύνθηκαν έγκαιρα από την οικία τους», επισήμανε.

«Εκπαιδευτικός ήταν ο θανών, 62 χρονών. Απλά, είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, έμεναν στο παράπηγμα τέλος πάντων που είχαν κάνει μέσα στο οικόπεδό τους και δυστυχώς υπήρξε αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη», συμπλήρωσε.

Περίπου 600 στρέμματα καμένη έκταση άφησε πίσω της συνολικά η πυρκαγιά, όσον αφορά τη φυσική καταστροφή, ενώ κάηκε και μία εγκαταλελειμμένη κατοικία μέσα στην κοινότητα από καύτρα, η οποία έπεσε πάνω στη σκεπή που ήταν από καλάμια. Τα σπίτια που βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού και στα όρια με τη δασική έκταση σώθηκαν, ανέφερε ο κ. Τόλας.

Σήμερα, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες φωτιάς, τόνισε.

«Υπήρχε όλη τη νύχτα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή, καθώς επίσης και μηχανήματα του δήμου, ώστε σε περίπτωση αναζωπύρωσης να μπορέσουν να επέμβουν άμεσα. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις δυόμιση, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες οι συνθήκες. Περιμένουμε την ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι’ αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λητής μέσα από ρεματιά. Επιχείρησαν εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης έφεραν τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκτήματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού» περιέγραψε ο κ. Τόλας.

«Πολύ δύσκολες οι συνθήκες στην πυρκαγιά του Ωραιοκάστρου»

Για τη φονική πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης μίλησε στο ΕΡΤnews ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Προσεγγίζοντας επιχειρησιακά το γεγονός, ο Γ. Αρτοποιός τόνισε: «Στις 14:29 χθες το μεσημέρι δεχθήκαμε τηλεφώνημα και είχαμε αναγγελία αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Δερβένι του Ωραιοκάστρου και μάλιστα η πυρκαγιά ήταν υπό πολύ δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες διότι είχαμε περισσότερους από 35 βαθμούς θερμοκρασία και ανέμους οι οποίοι γυρνούσαν συνέχεια. Δεν υποτιμήσαμε τον κίνδυνο. Γι’ αυτό το λόγο κάναμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με 108 πυροσβέστες, 35 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ομάδες δασοκομάντος και από αέρος καλύψαμε αυτή την επιχείρηση με δέκα αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη επιχείρηση λοιπόν. Δεν υποαξιολογήθηκε αυτό το συμβάν. Γι’ αυτό τον λόγο εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112. Το πρώτο ήταν προληπτικό περί πυρκαγιάς στην περιοχή σας στις 15:40 και στις 16:45 είχαμε την έκδοση δεύτερου μηνύματος για προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση συγκεκριμένα από τον οικισμό Λητή προς το γήπεδο της Λητής. Εδώ έρχεται το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε. Πραγματικά λυπούμαστε πάρα πολύ για αυτό το ατυχές γεγονός, το οποίο στέρησε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας. Μπορούμε να κάνουμε εικασίες, αν και δεν είναι σωστό επιχειρησιακά.

Το σπίτι στο οποίο είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη ήταν στα πρώτα σπίτια του δάσους της Λητής. Η φωτιά κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Υπήρχε εντολή εκκένωσης στο σημείο της Λητής, διότι βλέπαμε ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς ήταν όχι γραμμική, αλλά ανακυκλώνονταν συνέχεια ο αέρας και είχαμε πολύ δύσκολες συνθήκες και κατευθυνόταν κατευθείαν προς την περιοχή της Λητής. Γι’ αυτό και στάλθηκαν τα δύο μηνύματα του 112 τα οποία βγήκαν εκ των προτέρων, το τονίζω, και αυτό ήταν που έπρεπε να συμβεί. Δηλαδή έπρεπε να αποχωρήσουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Λητής».

Τέλος, ο Γ. Αρτοποιός αναφέρθηκε στη σημασία του 112: «Το 112 πραγματικά ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για την Πολιτική Προστασία. Είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν αντικαθιστά την ατομική ευθύνη, όμως έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο στην αλυσίδα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Πίσω από το 112 αριθμό εκτάκτου ανάγκης δουλεύουν νυχθημερόν εκατοντάδες άνθρωποι και έχει ένα και μόνο στόχο να σωθούν ανθρώπινες ζωές», ανέφερε αρχικά.

Στα επικριτικά σχόλια πως ό,τι και να γίνει οι πολίτες λαμβάνουν μήνυμα από το 112, ο Γ. Αρτοποιός τόνισε: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τις 6.500 με 7.000 δασικές πυρκαγιές, το 112 χρησιμοποιείται στο 6% των δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει λοιπόν σωστή εστίαση, υπάρχει αυτό το οποίο λέμε αξιολόγηση του κινδύνου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πίσω από αυτό και πρέπει να το ακούμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα σύστημα το οποίο βάζοντας τα δεδομένα επάνω σε ψηφιακούς χάρτες φαίνεται η συμπεριφορά της πυρκαγιάς την επόμενη μισή και μία ώρα.