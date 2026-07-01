Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λητή Ωραιοκάστρου για τον πατέρα και τον γιο που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που τύλιξε το σπίτι τους.

Το πτώμα του αγοριού που ήταν μόλις 12 ετών, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του thesspost.gr, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα, στο σπίτι. Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί, η αρχική εκτίμηση είναι πως το παιδί τρομοκρατημένο από τη φωτιά έψαξε για καταφύγιο.

Ο 66χρονος πατέρας, ο οποίος ήταν συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε απανθρακωμένος στην αυλή του σπιτιού, καθώς προσπαθούσε να σώσει το σπίτι από τις φλόγες.

Νοσηλεύεται με εγκαύματα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος

Η 40χρονη μητέρα και σύζυγος, που ήταν επίσης στο σπίτι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έχοντας εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Η περιοχή και το σπίτι όπου βρέθηκαν οι δύο νεκροί έχουν μετατραπεί σε στάχτη, με τις έρευνες να διεξάγονται με δυσκολία. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά έναν 66χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του έξω από την κατοικία του, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε και δεύτερη σορός στο εσωτερικό του σπιτιού. Μέχρι στιγμής, εκκρεμεί η επίσημη ιατροδικαστική ταυτοποίηση για τον 12χρονο.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση και, κινούμενη με τεράστια ταχύτητα, κάλυψε μια απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων μέσα σε μισή ώρα, απειλώντας άμεσα τον οικισμό των 4.000 κατοίκων.

Συγκινεί ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου: «Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες»

Για μια από τις πιο δύσκολες μέρες για τον Δήμο Ωραιοκάστρου κάνει λόγο ο δήμαρχος, Παντελής Τσακίρης. Σε σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook επισημαίνει: «Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:

«Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για τον Δήμο μας.

Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποί μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις δώδεκα ετών, έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους. Εκ μέρους ολόκληρης της κοινωνίας του Δήμου Ωραιοκάστρου εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Αυτή την ώρα, προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να στηρίξουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο το έργο όλων των δυνάμεων που εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές μας στην ΕΘΕΛΟΔ, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, τους Δήμους Λαγκαδά, Θέρμης και Παύλου Μελά, μα πάνω απ’ όλα τις υπηρεσίες του Δήμου μας που υπερέβαλαν εαυτόν και ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή να συνδράμουν τόσο στο έργο της κατάσβεσης όσο και της στήριξης των ανθρώπων που το είχαν ανάγκη.

Για την ιστορία, στις 14:24 στο κέντρο ελέγχου της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις του Δήμου ΑΜΕΣΑ, φτάνοντας πρώτες στο συμβάν.

Δεν είναι όμως η στιγμή για υποθέσεις ή συμπεράσματα. Θα υπάρξει χρόνος για να διερευνηθούν όλα όσα πρέπει. Σήμερα προέχει ο άνθρωπος.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας με όλες του τις δυνάμεις.

Ας κρατήσουμε όλοι στη σκέψη και στην προσευχή μας τους ανθρώπους που χάθηκαν και ας ευχηθούμε να μην υπάρξει άλλη απώλεια».