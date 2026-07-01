Ο ουρανός πάνω από το Καράκας πήρε ένα βαθύ κόκκινο χρώμα το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου, με τους πολίτες να μένουν έκπληκτοι από το θέαμα. Δεν ήταν το συνηθισμένο πορτοκαλί του ηλιοβασιλέματος, αλλά μια έντονη κόκκινη απόχρωση που σκέπασε την πόλη, λίγες ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, πολλά βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι έκαναν λόγο για «θαύμα», ενώ άλλοι το θεώρησαν «κακό οιωνό» λόγω των τραγικών στιγμών που εκτυλίσσονται από τους σεισμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά ένα απολύτως φυσικό φαινόμενο.

Το ηλιακό φως φαίνεται λευκό, όμως στην πραγματικότητα αποτελείται από όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, τα οποία «ταξιδεύουν» μαζί ως ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαφορετικού μήκους. Το μπλε και το μωβ έχουν μικρότερο μήκος κύματος, ενώ το κόκκινο και το πορτοκαλί μεγαλύτερο.

Blood-red sky over Caracas, days after Venezuela's deadly earthquakes. pic.twitter.com/Z9HZmfCd5h — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2026

Καθώς το φως του ήλιου διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, συγκρούεται με μόρια αέρα, σταγονίδια νερού και μικροσκοπικά σωματίδια. Τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε και το ιώδες, διασκορπίζονται πολύ πιο εύκολα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως φαινόμενο Ρέιλι (Rayleigh) και είναι ο λόγος που ο ουρανός φαίνεται μπλε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο ηλιοβασίλεμα, όμως, οι ακτίνες του ήλιου διανύουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του μπλε φωτός έχει ήδη διασκορπιστεί και αυτό που φτάνει στα μάτια μας είναι κυρίως τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, δηλαδή το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο.

Όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχουν περισσότερα σωματίδια, όπως σκόνη, καπνός ή υδρατμοί, τα χρώματα αυτά γίνονται ακόμη πιο έντονα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και, πολλές φορές, απόκοσμο θέαμα, όπως αυτό που καταγράφηκε πάνω από το Καράκας, σύμφωνα με το India Today.