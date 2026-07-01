Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους λουόμενους στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης, όταν μια μεσογειακή φώκια έκανε την εμφάνισή της στα καταγάλανα νερά, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό πλησίασε σε μικρή απόσταση από τους λουόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν με θαυμασμό τις κινήσεις του, χωρίς να κρύβουν τον ενθουσιασμό τους.

Η φώκια, δείχνοντας απόλυτα ήρεμη και εξοικειωμένη με την παρουσία του κόσμου, κολύμπησε για αρκετή ώρα στην περιοχή, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν.