Το Αφρικανικό ποδόσφαιρο τόσο στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, όσο και στα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «32» έδειξε πως δεν είναι πλέον ο κομπάρσος του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τόσο την Ευρώπη, όσο και την Λατινική Αμερική.

Μπορεί ο τίτλος του Παγκοσμίου να μοιράζεται μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, ωστόσο το ποδόσφαιρο στην Αφρικανική Ήπειρο εδώ και αρκετό καιρό δείχνει πως βρίσκεται διαρκή σε άνοδο και πως κάποια στιγμή θα έρθει μια μεγάλη επιτυχία.

Προς το παρών η επιτυχία της Αφρικής είναι πως από τις 10 ομάδες που ξεκίνησαν στο Μουντιάλ 2026, οι 9 προκρίθηκαν στην φάση των «32» και από αυτές ήδη το Μαρόκο έχει κλείσει θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Ένα ποσοστό 90% για την Αφρική, την στιγμή που η Ευρώπη είδε να προκρίνονται από την φάση των ομίλων 13 από τις 16 ομάδες της (81%) και να αποκλείονται στους «32» η Γερμανία και η Ολλανδία!

Στην φάση των «32» μπορεί να αποκλείστηκαν η Νότια Αφρική και η Ακτή Ελεφαντοστού, ωστόσο έδειξαν πολύ καλά δείγματα στον αγωνιστικό χώρο. Η Νότια Αφρική ηττήθηκε με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον Καναδά και η Ακτή Ελεφαντοστού με ένα γκολ του Χάαλαντ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί από την άλλη πέταξε εκτός τουρνουά την Ολλανδία στα πέναλτι, στους «16» θα αντιμετωπίσει τον Καναδά και είναι έτοιμο να επαναλάβει την πορεία του 2022, όταν είχε φτάσει στα ημιτελικά στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Μια χώρα που δεν σταματά να ονειρεύεται

Πριν από το Μαρόκο που είχε φτάσει στα ημιτελικά του 2022, την μεγαλύτερη έκπληξη σε Παγκόσμιο από την Αφρική την είχε κάνει το Καμερούν του Ροζέ Μιλά στο Μουντιάλ 1990, όταν κέρδισε την Αργεντινή του Μαραντόνα στην φάση των ομίλων και έφτασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τώρα η νέα έκπληξη του τουρνουά ακούει στο όνομα Πράσινο Ακρωτήρι μια νησιωτική χώρα δυτικά της Αφρικής το οποίο θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Μέσι. Μια χώρα 491.000 κατοίκων που ζουν το δικό τους όνειρο στο Μουντιάλ 2026.

Μόνο και μόνο η πρώτη συμμετοχή στο τουρνουά ήταν αρκετή για τους κατοίκους του νησιού να αισθάνονται υπερήφανοι και να χαμογελούν. Με ήρωα ωστόσο τον 40χρονο Βοζίνια το Πράσινο Ακρωτήρι προκρίθηκε από τους ομίλους. Μια πρόκριση που για τους κατοίκους του νησιού είναι σαν να κέρδισαν το Παγκόσμιο.

Μια μικρή χώρα, μια ομοσπονδία που αναγνωρίστηκε επίσημα από την FIFA το 1986 έχει γράψει ήδη την δική της ωραία ιστορία σε Μουντιάλ και δεν σταματά να ονειρεύεται ακόμα και αν έχει απέναντί της την Αργεντινή του Μέσι.