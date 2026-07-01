Μόλις λίγα λεπτά χρειάστηκαν οι οπαδοί του Άρη για να εξαφανίσουν τα 4.191 εισιτήρια διαρκείας που βγήκαν προς διάθεση για τη νέα σεζόν, με την ΚΑΕ να τους ευχαριστεί μέσω των social media.

Η πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό που παραπέμπει σε άλλες εποχές, με τους φίλους των «κίτρινων» να ανυπομονούν για τις μεταγραφές και φυσικά για την έναρξη της νέας σεζόν.

Το κλίμα που επικρατεί φαίνεται και από το γεγονός ότι χρειάστηκαν ελάχιστα λεπτά για να εξαντληθούν τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία 4191. Αριθμός κάθε άλλο παρά τυχαίος, καθώς αν διαβαστεί ανάποδα παραπέμπει στο έτος ίδρυσης του συλλόγου.

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το sold out με ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του.

«SOLD OUT

4191… εισιτήρια διαρκείας έγιναν… καπνός.

4191… «ευχαριστώ».

Πάμε να ζήσουμε μαζί μία συναρπαστική χρονιά», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.