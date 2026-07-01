Τραγικές στιγμές βιώνει μια ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες σκοτώθηκε τελικά το σκυλί της που είχε παγιδευτεί στο κτήριο.

Η γυναίκα έφυγε από την πολυκατοικία λίγες ώρες πριν την κατάρρευση, επειδή είχε προγραμματισμένες υποχρεώσεις. Επιστρέφοντας, είδε το σπίτι της να έχει εξαφανιστεί, όπως και το σκυλί της.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στις “Αποκαλύψεις”, είπε ότι η σπιτονοικοκυρά της και ένας ένοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσαν τον κόσμο να εγκαταλείψει το κτήριο, όταν είδαν ότι θα έπεφτε.

Τότε, αντιλήφθηκαν ότι εκείνη απουσίαζε, επειδή δεν τους απαντούσε, αλλά ήξεραν πως μέσα στο διαμέρισμα είχε ένα σκύλο.

Ο ένοικος προσπάθησε να σπάσει την πόρτα για να σώσει το ζώο, εντούτοις η σπιτονοικοκυρά που είχε κλειδί για το διαμέρισμα, δεν του το έδωσε, παρότι θα μπορούσε και θα σωζόταν το ζώο.

«Εκεί μέσα είχα την ψυχή μου. Δεν είναι τα πράγματα ή το σπίτι… Ήταν η μοναδική συντροφιά μου», είπε με δάκρυα στα μάτια η γυναίκα που έχασε τον σκύλο της, προσθέτοντας: «Η σπιτονοικοκυρά είχε κλειδί, γιατί δεν άνοιξε;».