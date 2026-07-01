Το vidcast «The Brief» με τον Σάββα Γουλόπουλο φιλοξένησε τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, σε μια συζήτηση για την κρίση της Αριστεράς, την ακρίβεια, το στεγαστικό, τη φορολογία, τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική παρακαταθήκη του 2015.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η Αριστερά στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κυρίως κρίση προγράμματος, αλλά αδυναμία να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να δώσει διέξοδο στα σημερινά προβλήματα. «Σε έναν κόσμο παραλογισμού, η Αριστερά εκφράζει τον ορθό λόγο», είπε, τονίζοντας ότι χρειάζεται μια πολιτική δύναμη κοινωνικά γειωμένη και με σαφείς προτεραιότητες.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και την «Ελλάς», σημείωσε ότι δεν θέλει να αποδίδει «πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης», ωστόσο εκτίμησε πως το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί «μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης». Όπως είπε, δεν βλέπει σήμερα ένα κόμμα που να βρίσκεται σε ουσιαστική ρήξη με το κατεστημένο, επισημαίνοντας ότι η πολιτική σύγκρουση πρέπει να αφορά «ένα ολόκληρο σύστημα» και όχι μόνο πρόσωπα.

Για το στεγαστικό, παρουσίασε τη θέση της Νέας Αριστεράς για αυστηρή ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατάργηση της Golden Visa, πλαφόν στα ενοίκια και δημιουργία οργανισμού κοινωνικής κατοικίας. Υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική αντιμετωπίζει το πρόβλημα ως ζήτημα ζήτησης, ενώ κατά τον ίδιο η βασική αιτία βρίσκεται στην περιορισμένη προσφορά διαθέσιμης κατοικίας.

Στο πεδίο της φορολογίας, πρότεινε μείωση ή μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων από το 5% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη κατάργησης φοροαπαλλαγών που, όπως είπε, ευνοούν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο του 2015, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί ως τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής. Είπε ότι υπερψήφισε τη συμφωνία και το μνημόνιο παρότι διαφωνούσε, καθώς θεωρούσε ότι ήταν μέρος της κυβερνητικής ομάδας, επιλογή που αργότερα τον οδήγησε στην παραίτησή του.

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Γαβριήλ Σακελλαρίδη στο «The Brief».