Σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και πολιτικών διεργασιών, το νέο vidcast «The Brief» με τον Σάββα Γουλόπουλο, επιχειρεί να ρίξει φως στα πραγματικά δεδομένα που διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Με καλεσμένο τον Πέτρο Αλληλόμη, τεχνικό σύμβουλο της Real Polls, βάζουμε στο μικροσκόπιο τις τάσεις του εκλογικού σώματος και τις στρατηγικές των αρχηγών.

Πρόσωπο ή Ιδεολογία;

Πόσοι Έλληνες ψηφίζουν σήμερα με βάση το παραδοσιακό ιδεολογικό τους πρόσημο και πόσοι επηρεάζονται αποκλειστικά από τη λάμψη –ή την απουσία αυτής– των πολιτικών αρχηγών;

Η μάχη για τη δεύτερη θέση

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν συνεχή κινητικότητα, το ερώτημα παραμένει φλέγον: Ποιο κόμμα θα κόψει το νήμα της δεύτερης θέσης στις ερχόμενες εθνικές εκλογές; Εξετάζουμε τα νούμερα, τις συσπειρώσεις και τα «κρυφά» κοινά που θα κρίνουν τον ρυθμιστή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η επιστροφή Τσίπρα και η περίπτωση Καρυστιανού

Στο τραπέζι της συζήτησης μπαίνουν δύο πρόσωπα που συζητήθηκαν έντονα:

Πώς αποκωδικοποιείται η πρόσφατη επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρα; Πρόκειται για μια στρατηγική «rebranding» ή για την προετοιμασία μιας νέας πολιτικής κίνησης;

Μια αντικειμενική ματιά στα επικοινωνιακά λάθη και τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της Μαρίας Καρυστιανού, μακριά από συναισθηματισμούς.

Δείτε όλη τη συνέντευξη