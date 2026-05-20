Τα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού δεν συνιστούν εκλογική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, εκτίμησε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Η πρώην υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστική ως προς την πιθανότητα τα νέα πολιτικά εγχειρήματα να πλήξουν άμεσα τη ΝΔ, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί πολίτες να αμφιταλαντεύονται εκλογικά μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Με τη φράση αυτή, η κ. Μπακογιάννη ουσιαστικά υποστήριξε ότι τα υπό διαμόρφωση πολιτικά σχήματα κινούνται σε διαφορετικό εκλογικό ακροατήριο από εκείνο της κυβερνητικής παράταξης.

Οι απώλειες της ΝΔ στο συντηρητικό κοινό

Αναφερόμενη στις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά, η Ντόρα Μπακογιάννη αναγνώρισε ότι υπάρχουν απώλειες στο συντηρητικό κοινό, επισημαίνοντας όμως πως αυτές δεν αποτελούν νέο φαινόμενο.

Όπως είπε, οι απώλειες καταγράφονται ήδη από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, με παραδείγματα κόμματα όπως η Νίκη και η Ελληνική Λύση. Η ίδια, μάλιστα, φέρεται να έκανε αρχικά αναφορά σε «Πολεμική Λύση», εννοώντας την Ελληνική Λύση.

Η τοποθέτησή της δείχνει ότι στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχει επίγνωση των πιέσεων από δεξιότερους σχηματισμούς, αλλά όχι απαραίτητα ανησυχία ότι τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού θα λειτουργήσουν ως άμεσος εκλογικός ανταγωνιστής της.

Ανησυχία για τον πολυκερματισμό

Παρά την εκτίμησή της ότι τα νέα κόμματα δεν απειλούν τη ΝΔ, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε προβληματισμό για τον ευρύτερο πολυκερματισμό του πολιτικού σκηνικού.

Τον χαρακτήρισε, μάλιστα, ως ευρωπαϊκό πρόβλημα, δείχνοντας ότι η ανησυχία της δεν περιορίζεται στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αλλά συνδέεται με μια γενικότερη τάση αποδυνάμωσης των μεγάλων κομματικών σχηματισμών σε όλη την Ευρώπη.

Ο πολυκερματισμός, σύμφωνα με την πολιτική ανάγνωση που έκανε, μπορεί να δυσκολέψει τη διακυβέρνηση, να αυξήσει την πολιτική αστάθεια και να ενισχύσει μικρότερα κόμματα διαμαρτυρίας.

Μπακογιάννη για Τουρκία: «Ανασφάλεια περικύκλωσης» στην Άγκυρα

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην «ανασφάλεια περικύκλωσης» που, όπως είπε, αισθάνεται η Άγκυρα λόγω των συμμαχιών της Ελλάδας.

Η διατύπωση αυτή παραπέμπει στην τουρκική αντίληψη ότι η Ελλάδα, μέσω των στρατηγικών συνεργασιών της με χώρες της περιοχής και δυτικούς συμμάχους, περιορίζει τον γεωπολιτικό χώρο κινήσεων της Τουρκίας.

Ωστόσο, η πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει επιθετικό στόχο. Όπως σχολίασε, η χώρα θα αμυνθεί εάν χρειαστεί, αλλά δεν επιτίθεται.

«Ρωγμή εμπιστοσύνης» το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη για το νομοσχέδιο της Τουρκίας σχετικά με τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Αν και σημείωσε ότι ακόμη περιμένει να δει το περιεχόμενό του, παραδέχθηκε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία συνιστά αναμφισβήτητα «ρωγμή εμπιστοσύνης» στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.

Η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε το ζήτημα ως κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο πλευρές, δείχνοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις.

Το μήνυμα για Αθήνα και Άγκυρα

Η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, προσπάθησε να υποβαθμίσει την εκλογική απειλή από νέα πολιτικά σχήματα, εστιάζοντας περισσότερο στον κίνδυνο πολυκερματισμού.

Στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο, εμφανίστηκε σαφώς πιο επιφυλακτική, αναγνωρίζοντας ότι το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» μπορεί να επιβαρύνει το ήδη εύθραυστο κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η τοποθέτησή της δείχνει ότι, παρά τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας, η Αθήνα θεωρεί πως οι τουρκικές πρωτοβουλίες γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα» μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη που απαιτείται για έναν ουσιαστικό διάλογο.