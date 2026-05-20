Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο αμαξοστάσιο Σεπολίων, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των συγκοινωνιακών φορέων και εργαζομένων στις δημόσιες μεταφορές.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις παρεμβάσεις και τα έργα που σχεδιάζονται για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση του στόλου, στις νέες υποδομές και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στις αλλαγές που προωθούνται στις αστικές συγκοινωνίες, καθώς και στον σχεδιασμό για πιο σύγχρονες, ασφαλείς και «πράσινες» μετακινήσεις στην πρωτεύουσα.

