Ένας τυχαίος αστυνομικός έλεγχος στην καρδιά της Αθήνας ήταν αρκετός για να βγάλει από τους δρόμους ένα έτοιμο προς χρήση πυροβόλο όπλο. Το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντόπισαν έναν 52χρονο άνδρα να κινείται πεζός. Η νευρικότητα και η ύποπτη συμπεριφορά του κίνησαν αμέσως το ενδιαφέρον των έμπειρων ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι αποφάσισαν να τον σταματήσουν για τον απαραίτητο έλεγχο.



Τα ευρήματα της σωματικής έρευνας επιβεβαίωσαν τις υποψίες τους, καθώς στην κατοχή του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, ο οποίος ήταν τροφοδοτημένος με 6 ζωντανά φυσίγγια. Παράλληλα, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και ποσότητες εξαρτησιογόνων ουσιών.



Ο άνδρας συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σημασία των προληπτικών ελέγχων σε γειτονιές της Αθήνας με υψηλή παραβατικότητα.



Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

80 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.