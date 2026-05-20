Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί ευθέως το Μέγαρο Μαξίμου ότι βρίσκεται σε «προφανή πανικό», υποστηρίζοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβερνητική στάση στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μετά τα όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, «εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης», βάζοντας στο επίκεντρο την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

«Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων δεν εκφοβίζει κανέναν»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων», το οποίο, όπως υποστηρίζει, «σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπόθεση δεν πρόκειται να μείνει στο σκοτάδι, καθώς, όπως τονίζει το κόμμα, «θα αποκαλυφθεί» και όσοι ευθύνονται για την υπόθεση θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τους υπεύθυνους ότι «έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια» και «εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς», ανεβάζοντας περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Προειδοποίηση για την Παρασκευή: «Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αναμένονται την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί την κυβερνητική πλειοψηφία να μην προχωρήσει, όπως αναφέρει, σε «μια ακόμη θεσμική εκτροπή».

Το κόμμα υπενθυμίζει ότι το 2022 η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές αποφασίστηκε με 120 ψήφους, ενώ τώρα, όπως καταγγέλλει, «μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151».

«Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να αναδείξει θεσμική διάσταση στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Αιχμές και για τον πρόεδρο της Βουλής

Στο στόχαστρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και ο πρόεδρος της Βουλής, από τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ζητά να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τις ενέργειες που έκανε μετά από σοβαρή καταγγελία που αφορά την Εξεταστική Επιτροπή του 2022.

Συγκεκριμένα, το κόμμα αναφέρεται σε μαρτυρία στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, σύμφωνα με την οποία μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, έλαβε «ραβασάκι» με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά ευθέως αν ο πρόεδρος της Βουλής ερεύνησε την καταγγελία περί χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι είναι «θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής».

Πολιτική σύγκρουση με φόντο τις υποκλοπές

Η νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να συνδέσει τις θεσμικές εξελίξεις, την απόφαση του ΣτΕ, τη λειτουργία της ΕΥΠ και τη στάση της κυβέρνησης σε ένα ενιαίο αφήγημα περί συγκάλυψης και θεσμικής εκτροπής.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, ενώ οι επόμενες κινήσεις στη Βουλή αναμένεται να καθορίσουν το βάθος και την ένταση της σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.