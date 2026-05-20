Η φετινή Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα και έχει και την πλειοψηφία, με πέντε παίκτες, στην κορυφαία 11άδα της σεζόν, σύμφωνα με το CIES.

Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ, παρουσίασε στην εβδομαδιαία έκθεσή του τις κορυφαίες 11άδες σε 34 πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα σε αυτά είναι και το ελληνικό, με το CIES να υπολογίζει τις επιδόσεις των παικτών, τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχαν και τον χρόνο παιχνιδιού, για να επιλέξει έτσι την κορυφαία 11άδα της σεζόν.

Πέντε παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται σε αυτή, τρεις του ΠΑΟΚ, δύο του Ολυμπιακού και ένας του Λεβαδειακού.

Η κορυφαία 11άδα: Στρακόσα (ΑΕΚ), Ρότα (ΑΕΚ), Πιρόλα (Ολυμπιακός), Ρέλβας (ΑΕΚ), Μπάμπα (ΠΑΟΚ), Πινέδα (ΑΕΚ), Κωστή (Λεβαδειακός), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ζέλσον Μάρτινς (Ολυμπιακός), Τάισον (ΠΑΟΚ), Γιόβιτς (ΑΕΚ).