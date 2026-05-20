Μια σοκαριστική ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και διπλωματικό θρίλερ, καθώς ο ακροδεξιός πολιτικός δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να ειρωνεύεται και να χλευάζει μέλη του διεθνούς ανθρωπιστικού στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι συνελήφθησαν εν πλω καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.



Στο επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, δεκάδες ακτιβιστές απεικονίζονται στο λιμάνι της Ασντόντ, γονατιστοί στο έδαφος και με δεμένα τα χέρια. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους κρατούμενους να φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», προτού αστυνομικοί τον σύρουν βίαια στο τσιμέντο για να τον απομακρύνουν.



Στη συνέχεια, ο Μπεν-Γκβιρ, επιδεικνύοντας πλήρη περιφρόνηση, υψώνει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία μπροστά στους αιχμαλώτους, φωνάζοντας προκλητικά στα εβραϊκά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Σε επόμενα πλάνα, οι συλληφθέντες φαίνονται στο κατάστρωμα πλοίου, ενώ στα μεγάφωνα ακουγεται ο εθνικός ύμνος της χώρας.

Δείτε το βίντεο:

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Η δημοσιοποίηση των εικόνων αυτών πυροδότησε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της Ρώμης. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, προχώρησε σε μια ασυνήθιστα σκληρή δήλωση, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του Μπεν-Γκβιρ «απολύτως απαράδεκτες και αντίθετες προς κάθε στοιχειώδη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».



Μάλιστα, ο Ταγιάνι δεν περιορίστηκε στα λόγια, αλλά κάλεσε εσπευσμένα στο ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών τον πρέσβη του Ισραήλ για να ζητήσει εξηγήσεις.

Quanto emerge dal video del Ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana.

D’intesa con il Presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’Ambasciatore d’Israele in Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 20, 2026

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι διαμαρτυρήθηκε μαζί με τον Αντόνιο Ταγιάνι, με κοινή γραπτή τους δήλωση, για την μεταχείριση μελών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, στην δήλωσή του υπογράμμισαν: «Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων, Ιταλών πολιτών.

Η Ιταλία απαιτεί, παράλληλα, να ζητηθεί συγγνώμη για την μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι πολίτες αυτοί και για το ότι αγνοήθηκαν παντελώς τα σαφή αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει άμεσα τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ρώμη, με στόχο να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

Η επιχείρηση του στολίσκου έληξε άδοξα μετά από παρέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες οδήγησαν τα πλοία και τους συμμετέχοντες στο έδαφος του Ισραήλ, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να ανακοινώνει επίσημα το τέλος της αποστολής τους. Οι εικόνες των δεμένων ακτιβιστών, ωστόσο, κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.



Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι.