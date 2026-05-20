Πολιτικές εξελίξεις-φωτιά δρομολογούνται στο Ισραήλ, καθώς η χώρα έκανε το πρώτο καθοριστικό βήμα προς τις πρόωρες κάλπες. Σε μια συνεδρίαση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, η Κνεσέτ ενέκρινε σε προκαταρκτική ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη διάλυση της Βουλής, με το εντυπωσιακό 110 υπέρ σε σύνολο 120 εδρών.



Αν και η διαδικασία αναμένεται μακρά και γεμάτη παζάρια, η απόφαση αυτή φέρνει τη χώρα πιο κοντά σε εκλογική αναμέτρηση, πολύ νωρίτερα από την προγραμματισμένη συνταγματική λήξη της θητείας της κυβέρνησης στις 27 Οκτωβρίου. Το κείμενο περνά πλέον σε αρμόδια επιτροπή για τον ορισμό της ημερομηνίας, στήνοντας σκηνικό ρευστότητας.



Οι εκλογές – όποτε και αν αυτές διεξαχθούν – θα είναι οι πρώτες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς το 2023 – τις φονικότερες στην ιστορία του εβραϊκού κράτους.



Ο ίδιος ο κυβερνητικός συνασπισμός Νετανιάχου κατέθεσε το νομοσχέδιο για τη διάλυση της Βουλής, αφού υπερορθόδοξα μέρη του συνασπισμού, παραδοσιακά προσκείμενα στον Νετανιάχου, τον κατηγόρησαν ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του να ψηφίσει νόμο που εξαιρεί την κοινότητά τους (σ.σ. Χαρεντί) από υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.



Οι βουλευτικές εκλογές – όποτε και αν διεξαχθούν – θα γίνουν σε μια κομβική περίοδο για τον Νετανιάχου, τον μακροβιότερο πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος ηγείται της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας του.



Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και με το Ιράν, μέτωπα που παραμένουν ασταθή και θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις εκλογές.

Εκτός αυτών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια δίκη για διαφθορά και επίσης η κατάσταση της υγείας του μπορεί να αποδειχθεί παράγοντας.



Ο Νετανιάχου πρόσφατα αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επιτυχή θεραπεία για καρκίνο του προστάτη και το 2023 του τοποθετήθηκε βηματοδότης.



Από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου απέχει πολύ από να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.



Ωστόσο, υπάρχει επίσης η πιθανότητα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην καταφέρουν να συγκροτήσουν συνασπισμό, αφήνοντας τον Νετανιάχου επικεφαλής μιας προσωρινής κυβέρνησης μέχρι να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο.



Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι υπερορθόδοξοι εταίροι του συνασπισμού του Νετανιάχου τάσσονται υπέρ μιας ημερομηνίας εκλογών στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ο Νετανιάχου θα προτιμούσε μια μεταγενέστερη ψηφοφορία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.