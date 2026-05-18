Με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για πρόωρες εκλογές, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπογράφηκε από τους ηγέτες των έξι κοινοβουλευτικών ομάδων του κυβερνώντος συνασπισμού, οι αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις εκ των πραγμάτων θα περάσουν σε νέα φάση.

Ο πόλεμος στο Ιράν ακόμη δεν έχει τελειώσει και ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να διασφαλίσει την ενίσχυση και εμβάθυνση της συμβολής του στα αμερικανικά συμφέροντα ώστε να διατηρήσει τις στρατηγικές του σχέσεις με τις ΗΠΑ και να δημιουργηθεί μια νέα ιστορία επιτυχίας που θα του επιτρέψει να παραμείνει ισχυρός στο εσωτερικό της χώρας του.

Το επόμενο στρατηγικό του βήμα είναι να δρομολογήσει μια τεχνολογική συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, που θα ορίσει μια νέα εποχή στις σχέσεις τους. Μια τεχνολογική συμμαχία όχι μόνο θα αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κρίση στη θέση του Ισραήλ εντός και των δύο κομμάτων στις ΗΠΑ, αλλά θα είναι επίσης ελκυστική ως προς το βασικό ζήτημα που απασχολεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο, τον στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται ο τεχνολογικός ανταγωνισμός, ο οποίος είναι παρών παρά την πολύ καλή του επίσκεψη στο Πεκίνο.

Και αυτό φαίνεται να ήταν το αντικείμενο της τελευταίας τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Για δεκαετίες, η συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών βασιζόταν στην αρχή ότι οι ΗΠΑ παρέχουν στο Ισραήλ οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, προκειμένου να το ενισχύσουν απέναντι στο φάσμα των απειλών στο περιβάλλον του και να του επιτρέψουν να αναλαμβάνει ρίσκα σε διπλωματικές διαδικασίες. Τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό το μοντέλο περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιας στρατιωτικής βοήθειας, που εγγυώνται το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και την αμερικανική προστασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ήταν το σωστό μοντέλο για μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ ήταν μια χώρα περικυκλωμένη από εχθρούς, που δυσκολευόταν να επωμιστεί μόνο του το οικονομικό και αμυντικό βάρος.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν ανέδειξε με έντονο τρόπο τη στρατηγική αξία του Ισραήλ για τις ΗΠΑ. Το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες, επιχειρησιακές και τεχνολογικές δυνατότητες που το κατέστησαν στρατηγικό εταίρο, πολεμώντας δίπλα στην ισχυρότερη δύναμη του κόσμου, ενώ επέδειξε εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων του πολέμου.

Ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν ισότιμα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, και η συμβολή του Ισραήλ στη διάσωση Αμερικανών στρατιωτών ισοδυναμούσε με την αμερικανική συμβολή στην προστασία των κατοίκων του Ισραήλ.

Το αμερικανικό αμυντικό κατεστημένο και η κυβέρνηση Τραμπ είδαν άμεσα τη συμβολή σε ένα ύψιστο αμερικανικό συμφέρον ασφαλείας, όταν αεροσκάφη F-35 και F-15, αγορασμένα με κονδύλια βοήθειας, πολέμησαν εντυπωσιακά, πλάι πλάι με την Αμερικανική Αεροπορία, το Ναυτικό και τους Πεζοναύτες.

Ο Νετανιάχου τώρα καλείται να προσφέρει στις ΗΠΑ ένα νέο αφήγημα: όχι πλέον μια σχέση που βασίζεται κυρίως σε συμφέροντα ασφαλείας ή σε ιστορική δέσμευση, αλλά μια συνεργασία που παράγει άμεση στρατηγική αξία για τα βασικά συμφέροντα και των δύο χωρών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το νομοσχέδιο με την πρόταση για πρόωρες εκλογές αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία τις επόμενες ημέρες. Η ψήφισή του θεωρείται ευρέως ως προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Συνεπώς, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν από την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου, περίπου δύο μήνες πριν από την αρχικά προγραμματισμένη λήξη της νομοθετικής περιόδου στις 27 Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου κυβερνά το Ισραήλ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό – συνολικά περισσότερα από 18 χρόνια από το 1996. Επιδιώκει και πάλι μια ακόμη θητεία παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια δίκη για διαφθορά.

Μια μικρή πλειοψηφία των Ισραηλινών που συμμετείχαν στην έρευνα θα προτιμούσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές της Κνεσέτ και αντ’ αυτού να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή. Πολλοί Ισραηλινοί κατηγορούν τον Νετανιάχου για την αποτυχία στον τομέα της ασφάλειας που επέτρεψε την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς. Έκτοτε, έχει δεσμευτεί να επιτύχει μια «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και του Ιράν. Γνωρίζει λοιπόν πολύ καλά ότι είναι θέμα πολιτικής του επιβίωσης η συνέχιση της στήριξης από τον Αμερικανό πρόεδρο.