Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δεδομένα του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Το RIA, αφού εξέτασε τα δεδομένα, σημείωσε ότι τα περισσότερα drones καταρρίφθηκαν την Τετάρτη 13η Μαΐου και χθες Κυριακή 17η Μαΐου — αντίστοιχα 572 και 1.054 — κυρίως πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας τον τελευταίο χρόνο και πλέον, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι χθες Κυριακή.