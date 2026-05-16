Με έντονο προβληματισμό γύρω από τη συμπεριφορά και την ψυχική κατάσταση των νέων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Thermopylae Forum 2026 η 4η θεματική ενότητα υπό τον τίτλο «Ανήλικοι σε κρίση: Τι συμβαίνει με τους νέους; Παραβατικότητα, εθισμός & επιρροή ψηφιακού κόσμου», φέρνοντας στο προσκήνιο ένα πολυπαραγοντικό κοινωνικό ζήτημα με αυξανόμενες διαστάσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξήχθη σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου στο Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, βρέθηκε η μεταβολή της μορφής της ανήλικης παραβατικότητας, η οποία εμφανίζεται πλέον πιο βίαιη και σε ολοένα μικρότερες ηλικίες, καθώς και η καθοριστική επίδραση του ψηφιακού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση συμπεριφορών και προτύπων.

Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων στην καθημερινότητα των παιδιών, αλλά και την αδυναμία ή καθυστέρηση των παραδοσιακών δομών, όπως η οικογένεια και το σχολείο, να ανταποκριθούν έγκαιρα στις νέες συνθήκες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, με τους ομιλητές να επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα βίας, κακοποίησης και αυτοτραυματισμού δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά ή κατασταλτικά, αλλά απαιτούν συντονισμένη δράση και ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης των ανηλίκων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της θέσπισης κανόνων στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής παιδείας και της προστασίας των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο.

Ο αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., πρώην επικεφαλής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μανώλης Σφακιανάκης ανέφερε πως: «Δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων, έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους σε αλγόριθμους. Το TikTok ανέλαβε την ανατροφή, το YouTube έγινε ο «πατέρας», το Instagram όρισε την αξία κι εμείς χειροκροτούσαμε που… ησύχασαν τα παιδιά μας. Τώρα απορούμε για την παραβατικότητα. Απορούμε για παιδιά που δεν αντέχουν σε μία απόρριψη. Μην απορείτε, ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Πήραμε οθόνες και αδιαφορία, θερίζουμε γενιές σε κρίση. Το ερώτημα είναι εάν έχουμε ακόμα το θάρρος να το παραδεχτούμε. Και όταν ένα παιδί το έχεις αφημένο σε ένα δωμάτιο και «σκοτώνει» όλη μέρα μετέχοντας σε παιχνίδια με διαδικτυακές συμμορίες απορούμε μετά που οι συμμορίες ανηλίκων έρχονται πέριξ μας. Και έχουμε μετά την απαίτηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να συλλάβει όλους τους ανήλικους, για κάτι που εμείς φέραμε στη ζωή αυτή. Αυτά δεν υπήρχαν παλαιότερα. Μην απορείτε λοιπόν για τίποτα. Η λύση είναι μια: Να αναπτύξουμε κουλτούρα στα σπίτια μας ώστε να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί ένα παιδί να το αφήνεις σε ένα καρότσι όλη ημέρα και να βλέπει βίντεο στο YouTube. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά σας. Δεν είμαστε καταθλιπτικοί, γινόμαστε καταθλιπτικοί».