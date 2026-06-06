Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές μέσα σε εκτεταμένη χασισοφυτεία που είχε αναπτυχθεί σε απομονωμένη δασική έκταση πάνω από τα Καμένα Βούρλα.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα από το Lamia Report

Η περιοχή όπου βρέθηκε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατη και η πρόσβαση σε αυτή απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, συνέβαλε στη μακροχρόνια απόκρυψη της παράνομης εγκατάστασης.

Κατά την απολογία του, ο 49χρονος αρνήθηκε τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται σε βαθμό κακουργήματος, υποστηρίζοντας ότι είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να εργαστεί και ότι δεν γνώριζε τη φύση της καλλιέργειας στην οποία επρόκειτο να απασχοληθεί. Παρά τους ισχυρισμούς του, Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι πρέπει να κρατηθεί προσωρινά και αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω καλλιέργειας φυτών κάνναβης, για ιδιαίτερα διακεκριμένες μορφές διακίνησης, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Μιλώντας στο LamiaReport, η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Μιμίτα Κ. Στέφου, επανέλαβε την «άρνηση κατηγορίας του εντολέα της», επισημαίνοντας ότι ο πελάτης της είχε προσληφθεί ως φύλακας χωρίς να γνωρίζει πως επρόκειτο για παράνομη φυτεία κάνναβης. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση και παραμένουν ασύλληπτα.

Παράλληλα, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα προς τον Ανακριτή για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, με στόχο να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των φυτών που κατασχέθηκαν, καθώς και οι πραγματικές ποσότητες που αντιστοιχούν στην καλλιέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, η φυτεία ήταν οργανωμένη σε πέντε διαδοχικά επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου δυόμισι στρεμμάτων. Κάθε επίπεδο καταλάμβανε περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα και συνδεόταν με τα υπόλοιπα μέσω πρόχειρων μονοπατιών που είχαν διαμορφώσει οι καλλιεργητές.

Κατά την επιχείρηση των αρχών εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 1.383 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με ύψος που κυμαινόταν από 10 έως και 160 εκατοστά.

Πλήρως οργανωμένο σύστημα ύδρευσης σε αναβαθμίδες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα τρία υψηλότερα επίπεδα της φυτείας είχαν κατασκευαστεί αυτοσχέδια θερμοκήπια. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν νάιλον φύλλα και κορμούς δέντρων ως υποστηρικτικές κατασκευές, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούσαν την ανάπτυξη των φυτών.

Η εγκατάσταση διέθετε επίσης πλήρως οργανωμένο σύστημα ύδρευσης. Για την άρδευση των δενδρυλλίων είχε αναπτυχθεί δίκτυο σωληνώσεων και λάστιχων συνολικού μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, τόσο υπέργειο όσο και υπόγειο. Το νερό προερχόταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές χωρητικότητας τριών τόνων η καθεμία, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί με κορμούς και νάιλον και τροφοδοτούνταν από γειτονικό ρέμα της χαράδρας.

Οι καλλιεργητές φαίνεται πως είχαν οργανώσει τη διαμονή τους στην περιοχή σε μόνιμη βάση, καθώς στον χώρο είχε κατασκευαστεί πρόχειρο παράπηγμα που λειτουργούσε ως κουζίνα. Εκεί βρέθηκαν φιάλες υγραερίου για το μαγείρεμα, καθώς και μεγάλες ποσότητες τροφίμων και εμφιαλωμένων νερών.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, οι εμπλεκόμενοι είχαν εκμεταλλευτεί πλήρως την πυκνή βλάστηση της περιοχής. Επιπλέον, είχαν καλύψει μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων με πράσινα υφάσματα παραλλαγής, ώστε η φυτεία να μην είναι εύκολα ορατή από αέρος ή από απομακρυσμένα σημεία παρατήρησης.