Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά αναμένεται να πουν συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί συνεργάτες και πολίτες τη Δευτέρα, στο Κοιμητήριο Παπάγου, όπου θα τελεστεί η κηδεία του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το «παρών» στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους, αλλά και πολίτες που επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής και σημαντικό αποτύπωμα τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Κατά τη μακρά πολιτική του διαδρομή διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το 1996 βρέθηκε απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ, ενώ έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στην εσωκομματική αναμέτρηση με αντίπαλο τον Κώστα Καραμανλή.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα, διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1974 και επανεξελέγη σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αποτελώντας σταθερή παρουσία στο πολιτικό σκηνικό.

Στην πολιτική του πορεία υπηρέτησε σε κορυφαία κυβερνητικά πόστα, μεταξύ άλλων ως υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλλη, ενώ διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Παιδείας, καθώς και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Το 1998 διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία, για να επιστρέψει στο κόμμα το 2001. Παρέμεινε ενεργός μέχρι το 2009, όταν, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, παραιτήθηκε από βουλευτής και αποχώρησε από την ενεργό πολιτική ζωή.

Με πορεία δεκαετιών και συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις, ο Γιώργος Σουφλιάς αφήνει πίσω του ένα ξεχωριστό πολιτικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.