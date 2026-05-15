Ο αριθμός των θυμάτων από τα εκτεταμένα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο, που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, αυξήθηκε περαιτέρω, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.

According to Ukraine’s State Emergency Service, 21 people, including three children, were killed as a result of the Russian attack on Kyiv during the night of May 14.



May 14, 2026

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.