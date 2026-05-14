Σοκ προκαλεί το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα Πατήσια, όπου μία 79χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της ηλικιωμένης, η οποία περπατούσε με τη βοήθεια μπαστουνιού λίγα δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα που συγκλόνισε τη γειτονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 79χρονη είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε κατάστημα ορθοπεδικών ειδών, καθώς ήθελε να αντικαταστήσει την πατερίτσα της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA Channel, φαίνεται το φορτηγό να έχει σταματήσει σε κόκκινο φανάρι. Η ηλικιωμένη επιχείρησε να περάσει μπροστά από το βαρύ όχημα, χωρίς ωστόσο ο οδηγός να αντιληφθεί την παρουσία της.

«Ήταν στο νεκρό σημείο του φορτηγού»

Όταν ο σηματοδότης έγινε πράσινος, ο οδηγός ξεκίνησε, με αποτέλεσμα να παρασύρει την άτυχη γυναίκα και να τη τραυματίσει θανάσιμα. Η 79χρονη εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του φορτηγού και άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο επαγγελματίας οδηγός παρέμεινε στο σημείο μετά το δυστύχημα και συνελήφθη από αστυνομικούς, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα επικίνδυνη διασταύρωση, όπου, όπως υποστηρίζουν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στα Πατήσια.