Η εθνική Γαλλίας παρουσίασε με ένα έξυπνο βίντεο την αποστολή της για το Μουντιάλ 2026, με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ να αφήνει εκτός τον Εντουαρντό Καμαβινγκά καθώς έκανε πολύ κακή σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «τρικολόρ» κατέκτησαν το τρόπαιο το 2018 και ήταν φιναλίστ το 2022, οπότε δικαίως θεωρούνται ένα από τα φαβορί και για το φετινό τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για την έναρξη, οι ομάδες αρχίζουν σιγά-σιγά να ανακοινώνουν τις αποστολές τους και η Γαλλία το έκανε με ένα όμορφο βίντεο, το οποίο έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ένα βίντεο στο οποίο δεν εμφανίζεται ο Καμαβινγκά καθώς έμεινε εκτός αποστολής καθώς δεν τα πήγε καθόλου καλά φέτος με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Η αποστολή της Γαλλίας

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν, Μπράις Μάμπα, Ρίμπιν Ρίσερ.

Αμυντικοί: Μάλο Γκουστό, Μαξέν Λακρουά, Ζιλ Κουντέ, Λούκας Ντιν, Ιμπραχίμα Κονατέ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, Νταγιό Ουπαμεκανό, Λούκας Ερναντές, Τεό Ερναντές.

Μέσοι: Ράιαν Τσέρκι, Ορελιέν Τσουαμενί, Αντριέν Ραμπιό, Ενγκολό Καντέ, Μανιέ Αλιούς, Μανού Κονέ, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί.

Επιθετικοί: Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Ζαν-Φιλίπ Ματετά, Μάρκους Τουράμ, Ντεζιρέ Ντουέ, Κιλιάν Μπαπέ, Μάικλ Ολίσε.