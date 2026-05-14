Η Euroleague ζήτησε από τον Τόμας Γουόκαπ να βαθμολογήσει τις δέκα τελευταίες πρωταθλήτριες Ευρώπης και ο γκαρντ του Ολυμπιακού έφτιαξε τη λίστα, βάζοντας στη 10η θέση τον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four με την ελπίδα να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους, έχοντας ως έξτρα κίνητρο, αν χρειαζόταν τέτοιο, το γεγονός πως θα έχουν την ευκαιρία να τα καταφέρουν στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου.

Όπως και να έχει, με την αντίστροφη μέτρηση για το Final Four να έχει αρχίσει, η Euroleague ζήτησε από τον Γουόκαπ να βαθμολογήσει τις ομάδες που κατέκτησαν το τρόπαιο την τελευταία δεκαετία, ανάμεσα στις οποίες είναι και ο Παναθηναϊκός, το 2024.

Στην 1η θέση, λοιπόν, ο γκαρντ του Ολυμπιακού έβαλε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του 2019, στη 2η τη Ρεάλ Μαδρίτης του 2018, στην 3η τη Φενέρμπαχτσε του 2017, στην 4η τη Φενέρμπαχτσε του 2025, στην 5η την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του 2016, στην 6η την Αναντολού Εφές του 2022, στην 7η την Αναντολού Εφές του 2021, στην 8η τη Ρεάλ Μαδρίτης του 2015, στην 9η τη Ρεάλ Μαδρίτης του 2023 και στη 10η τον Παναθηναϊκό του 2024.