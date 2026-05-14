Η BioNTech, η γερμανική εταιρεία που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το εμβόλιο κατά της Covid-19 σε συνεργασία με την Pfizer, περνά πλέον στη δυσκολότερη φάση της μετά την πανδημία. Η έκρηξη εσόδων που προκάλεσε το εμβόλιο έχει υποχωρήσει, οι ανάγκες παραγωγής έχουν μειωθεί και η εταιρεία επιχειρεί να ξαναχτίσει το μέλλον της γύρω από έναν νέο στόχο: τις θεραπείες κατά του καρκίνου.

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, η BioNTech ανακοίνωσε ότι θα κλείσει εγκαταστάσεις στη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη, με την αναδιάρθρωση να επηρεάζει έως και 1.860 εργαζομένους, όπως είχε μεταδώσει και το πρακτορείο Anadolu. Σύμφωνα με το Reuters, οι μονάδες που επηρεάζονται βρίσκονται σε Idar-Oberstein, Marburg και Tübingen στη Γερμανία, καθώς και στη Σιγκαπούρη, ενώ η διαδικασία συνδέεται με τη μεταφορά της παραγωγής εμβολίων Covid-19 στην Pfizer.

Κλείσιμο μονάδων και έως 1.860 θέσεις στο επίκεντρο

Η απόφαση της BioNTech σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής υπερενισχυμένης παραγωγής, που είχε δημιουργηθεί μέσα στην υγειονομική κρίση. Η εταιρεία, η οποία απασχολεί περίπου 8.400 εργαζομένους, αναμένεται να επηρεάσει έως και 1.860 θέσεις, δηλαδή περίπου το 22% του προσωπικού της, σύμφωνα με το Reuters.

Η αναδιάρθρωση δεν αφορά μόνο περικοπές. Αφορά κυρίως αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου. Η ζήτηση για εμβόλια Covid-19 έχει επιστρέψει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο 2021-2022, ενώ η BioNTech επιχειρεί να μειώσει το παραγωγικό αποτύπωμα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της πανδημίας.

Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 είχε έσοδα 118,1 εκατ. ευρώ και καθαρή ζημία 531,9 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απόσταση από την εποχή των πανδημικών υπερκερδών. Παράλληλα, πάντως, υπογράμμισε ότι διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση, με 16,8 δισ. ευρώ σε μετρητά, ισοδύναμα και επενδύσεις σε τίτλους.

Από το εμβόλιο Covid στην ογκολογία

Η BioNTech δεν εγκαταλείπει την τεχνολογία mRNA. Αντίθετα, προσπαθεί να την επανατοποθετήσει εκεί όπου βρισκόταν ο αρχικός της στρατηγικός στόχος πριν από την πανδημία: στην ανοσοθεραπεία και στις εξατομικευμένες θεραπείες για τον καρκίνο.

Στην οικονομική ενημέρωση του πρώτου τριμήνου, η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζει να επενδύει σε προγράμματα ογκολογίας τελικού σταδίου, με στόχο να εξελιχθεί έως το 2030 σε εταιρεία με πολλαπλά ογκολογικά προϊόντα.

Αυτό εξηγεί γιατί η BioNTech εξακολουθεί να δαπανά μεγάλα ποσά για έρευνα και ανάπτυξη, παρότι τα έσοδα από τα εμβόλια Covid έχουν μειωθεί. Για τη διοίκηση, το σημερινό κόστος είναι το τίμημα μιας μετάβασης από το μοντέλο του ενός εμπορικού θριάμβου σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων.

Η εξαγορά της CureVac και το στοίχημα των mRNA θεραπειών

Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική παίζει και η εξαγορά της CureVac. Η BioNTech συμφώνησε το 2025 να αποκτήσει τη γερμανική ανταγωνίστρια σε συμφωνία μετοχών αξίας περίπου 1,25 δισ. δολαρίων, με στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη mRNA θεραπειών κατά του καρκίνου.

Η συμφωνία είχε και δεύτερη σημασία: άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό της μακρόχρονης δικαστικής διαμάχης γύρω από πατέντες mRNA και έδωσε στην BioNTech πρόσβαση σε τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και ερευνητικά προγράμματα που ταιριάζουν με τη νέα της κατεύθυνση. Το Reuters σημείωσε ότι η CureVac είχε αποτύχει να φέρει στην αγορά επιτυχημένο εμβόλιο Covid-19, αλλά είχε πλέον στραφεί σε θεραπείες για τον καρκίνο.

Η ειρωνεία είναι εμφανής: δύο γερμανικές εταιρείες που έγιναν γνωστές μέσα στην κούρσα των εμβολίων Covid συναντώνται ξανά σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, αυτό της ογκολογίας.

Η αποχώρηση Σαχίν και Τουρετσί αλλάζει την εικόνα της εταιρείας

Η αναδιάρθρωση της BioNTech συμπίπτει με μια ακόμη μεγάλη αλλαγή: την αποχώρηση των ιδρυτών της από την καθημερινή διοίκηση. Ο Ουγκούρ Σαχίν και η Οζλέμ Τουρετσί, το ζευγάρι επιστημόνων που συνέδεσε το όνομά του με το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer, ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τους εκτελεστικούς τους ρόλους έως το τέλος του 2026 για να δημιουργήσουν νέα εταιρεία με επίκεντρο την έρευνα πρώιμου σταδίου σε mRNA τεχνολογίες, όπως μεταδόθηκε και από το Diken.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη ανησυχία στους επενδυτές. Σύμφωνα με το Reuters, η μετοχή της BioNTech υποχώρησε πάνω από 20% μετά την είδηση, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2024.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η αποχώρηση των συνιδρυτών ήρθε σε μια περίοδο αυξημένων ζημιών και προσπάθειας της BioNTech να επεκταθεί πέρα από τα εμβόλια, με έμφαση στα mRNA αντικαρκινικά φάρμακα.

Γιατί δεν πρόκειται απλώς για «πτώση»

Η εικόνα της BioNTech είναι αντιφατική. Από τη μία πλευρά, η εταιρεία καταγράφει μεγάλες ζημίες, κλείνει μονάδες, περιορίζει παραγωγικές δομές και αποχαιρετά τους ιδρυτές της από την πρώτη γραμμή της διοίκησης. Από την άλλη, διαθέτει ακόμη τεράστια ρευστότητα, επενδύει επιθετικά στην έρευνα και προσπαθεί να μετατραπεί από «εταιρεία του εμβολίου Covid» σε βιοτεχνολογικό όμιλο νέας γενιάς.

Η ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών έως 1 δισ. δολαρίων δείχνει ότι η διοίκηση επιχειρεί να στείλει μήνυμα εμπιστοσύνης στην αγορά, την ώρα που υλοποιεί ένα δύσκολο πρόγραμμα περικοπών και εξοικονόμησης κόστους.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η BioNTech «τελείωσε» μετά την πανδημία. Είναι αν μπορεί να αποδείξει ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να παράγει δεύτερο μεγάλο κύμα επιτυχίας, αυτή τη φορά όχι απέναντι σε έναν ιό αλλά απέναντι στον καρκίνο.

Το τέλος της εποχής των εύκολων εσόδων

Η πανδημία δημιούργησε για την BioNTech μια ιστορική, αλλά έκτακτη, επιχειρηματική ευκαιρία. Το εμβόλιο κατά της Covid-19 την εκτόξευσε από μια σχετικά άγνωστη βιοτεχνολογική εταιρεία σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.

Όμως τα έσοδα εκείνης της περιόδου δεν ήταν μόνιμα. Η ζήτηση για εμβόλια έχει μειωθεί, τα κράτη δεν αγοράζουν πλέον στις ίδιες ποσότητες και η παραγωγική δυναμικότητα που στήθηκε για την πανδημία έχει πλέον μετατραπεί σε βάρος.

Γι’ αυτό και η μεταφορά της παραγωγής στην Pfizer δεν είναι απλώς τεχνική αλλαγή. Είναι ένδειξη ότι η BioNTech θέλει να απομακρυνθεί από τον ρόλο του μαζικού παραγωγού εμβολίων και να επιστρέψει στον ρόλο της ερευνητικής εταιρείας υψηλού ρίσκου και υψηλής προσδοκίας.

Τι διακυβεύεται για τη BioNTech

Η νέα BioNTech θα κριθεί σε τρία επίπεδα.

Πρώτον, στο αν θα καταφέρει να περιορίσει τις ζημίες χωρίς να υπονομεύσει την έρευνα. Οι περικοπές μπορούν να βελτιώσουν το κόστος, αλλά η επιτυχία στην ογκολογία απαιτεί μακροχρόνιες και ακριβές κλινικές δοκιμές.

Δεύτερον, στο αν η διοικητική μετάβαση μετά την αποχώρηση Σαχίν και Τουρετσί θα γίνει χωρίς απώλεια επιστημονικής κατεύθυνσης. Οι δύο ιδρυτές δεν ήταν απλώς στελέχη· ήταν το πρόσωπο, η ιστορία και η επιστημονική ταυτότητα της εταιρείας.

Τρίτον, στο αν οι θεραπείες που αναπτύσσει θα φτάσουν εγκαίρως σε εγκρίσεις και εμπορική αξιοποίηση. Στη βιοτεχνολογία, η ρευστότητα αγοράζει χρόνο, αλλά δεν εγγυάται επιτυχία.

Το συμπέρασμα

Η BioNTech δεν βρίσκεται απλώς σε κρίση μετά την πανδημία. Βρίσκεται σε βαθιά μετάβαση. Η εταιρεία που ταυτίστηκε με το εμβόλιο Covid-19 προσπαθεί να αφήσει πίσω της την εποχή των έκτακτων εσόδων και να αποδείξει ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να γίνει πλατφόρμα για την επόμενη μεγάλη φαρμακευτική επανάσταση.

Το κλείσιμο μονάδων, οι έως 1.860 επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας, οι ζημίες του πρώτου τριμήνου και η αποχώρηση των ιδρυτών της δείχνουν πόσο δύσκολη είναι αυτή η μετάβαση. Ταυτόχρονα, τα 16,8 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα, η εξαγορά της CureVac και η επιθετική στροφή στην ογκολογία δείχνουν ότι η BioNTech δεν στερείται πόρων ούτε φιλοδοξίας.

Το στοίχημα είναι αν μπορεί να επαναλάβει, σε διαφορετικό πεδίο, αυτό που πέτυχε στην πανδημία: να μετατρέψει μια επιστημονική πλατφόρμα σε εμπορική και ιατρική επιτυχία παγκόσμιας κλίμακας.