Μία μέρα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα play off της Euroleague, ο Ματίας Λεσόρ έστειλε μήνυμα συσπείρωσης στον Παναθηναϊκό μέσω αναρτήσεων στα social media, φροντίζοντας να κρύψει το πρόσωπο ενός παίκτη.

Η κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού ήταν ο μεγάλος στόχος των «πράσινων» φέτος, όχι μόνο επειδή αυτό επιτάσσει το ρόστερ τους και η ιστορία τους, αλλά και επειδή το Final Four θα γίνει στην έδρα τους, το Telecom Center Athens.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, όμως, αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων και αποκλείστηκε με 3-2 παρά το γεγονός ότι νίκησε στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς, οπότε δεν θα βρίσκεται στο Final Four, έπειτα από δύο συνεχόμενες χρονιές που ήταν εκεί.

Το κλίμα επομένως, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, είναι πάρα πολύ βαρύ στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Λεσόρ να προσπαθεί να στείλει μήνυμα συσπείρωσης κάνοντας μια σειρά από αναρτήσεις στα social media.

Αυτό που ξεχώρισε, πάντως, είναι το γεγονός ότι ο Γάλλος σέντερ φρόντισε να κρύψει με μια πράσινη καρδιά το πρόσωπο του Ρισόν Χολμς, ο οποίος… πανηγύρισε με ειρωνική ανάρτηση τον αποκλεισμό της πρώην ομάδας του από τη Βαλένθια.