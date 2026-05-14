Ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό από τα τέλη Μαρτίου, ωστόσο φαίνεται πως συνεχίζει να παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Παρότι μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος του ρόστερ και συνυπήρχε στα αποδυτήρια με παίκτες όπως ο Ναν, ο Οσμαν, ο Λεσόρ και ο Σορτς, η αντίδρασή του μετά το αποτέλεσμα έδειξε πως δεν στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα από τον αποκλεισμό.

Μετά την αναμέτρηση στην Ισπανία, ο Χολμς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X μια σειρά από emojis με φατσούλες που ξεκαρδίζονται στα γέλια, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη της αρνητικής του στάσης απέναντι στον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο υπήρχε ένταση κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στον σύλλογο και η οποία οδήγησε στην πρόωρη αποχώρησή του.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ ανάρτησε επτά emojis που γελούν, αμέσως μετά τον αποκλεισμό του «Τριφυλλιού» από τη Βαλένθια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση ήταν επιθετικά από πλευράς φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους.