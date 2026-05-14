Έντονες αντιδράσεις και σφοδρή φραστική επίθεση κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ, με αφορμή τις επιλογές ηθοποιών για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στράφηκε δημόσια εναντίον του δημιουργού, κάνοντας λόγο για προσβολή προς την ελληνική ιστορία και παράδοση.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, αλλά και η συμμετοχή του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Νόλαν στην ταινία Inception και έχει εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού TIME, η Νιόνγκο δεν προορίζεται μόνο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, αλλά και για εκείνον της Κλυταιμνήστρας, αδελφής της Ελένης και συζύγου του Αγαμέμνονα.

Ο Μασκ αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κάτω από ανάρτηση του Variety που αναφερόταν στην κριτική που δέχεται ο Νόλαν για τις επιλογές του. «Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό» έγραψε χαρακτηριστικά.

Elon Musk is bashing Christopher Nolan for #TheOdyssey casting, alleging the director cast Lupita Nyong'o as Helen of Troy because he "wants the awards."



Σε δεύτερη παρέμβασή του στην ίδια συζήτηση, ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας συνέχισε την επίθεση κατά του σκηνοθέτη, γράφοντας ότι «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του».

Chris Nolan is pissing on Homer’s grave. Disgraceful. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026

Η διαδικτυακή αντιπαράθεση ξεκίνησε έπειτα από αναρτήσεις του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος υποστήριξε πριν από δύο ημέρες ότι «κανείς στον κόσμο δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο “είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο”. Αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν γνωρίζει ότι θα τον έλεγαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο αυτό σε μια λευκή γυναίκα. Ο Νόλαν είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός». Στο συγκεκριμένο σχόλιο, ο Μασκ απάντησε λιτά: «είναι αλήθεια».

Not one person on the planet actually thinks that Lupita Nyong’o is “the most beautiful woman in the world.” But Christopher Nolan knows that he would be called racist if he gave “the most beautiful woman” role to a white woman. Nolan is technically talented but a coward. Too… pic.twitter.com/wwzF9RkrWI — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 12, 2026

Κατά τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, ο Νόλαν επιδιώκει κυρίως «τα βραβεία» και γι’ αυτό, όπως υποστήριξε, «αλλοίωσε» τους χαρακτήρες της «Οδύσσειας». Την ίδια στιγμή, το Variety υπενθύμισε ότι από το 2020 και έπειτα, για να είναι μια παραγωγή υποψήφια στην κατηγορία Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, απαιτείται να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια διαφορετικότητας.