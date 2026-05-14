Ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο στους γονείς που συνελήφθησαν μετά την αποκάλυψη των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των έξι παιδιών τους στο Περιστέρι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο γονείς, 37 και 33 ετών, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος και η ποινή των 16 μηνών, που επέβαλε στον καθένα, είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν αυτή που οδήγησε τις αρχές στο δώμα των 27 τ.μ. πολυκατοικίας στο Περιστέρι, όπου διέμενε το ζευγάρι με τα έξι παιδιά του, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα σπίτι λίγων τετραγωνικών, κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες.