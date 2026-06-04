Νέα φονική επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον σκάφους που θεωρείται ότι συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα.

Όπως γνωστοποίησε ο αμερικανικός στρατός μέσω της πλατφόρμας X, υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει σκάφος το οποίο φερόταν να μεταφέρει παράνομες ναρκωτικές ουσίες και να κινείται σε θαλάσσια περιοχή που αποτελεί βασικό πέρασμα για τα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.

«Κατά την επιχείρηση, δύο άνδρες ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ δεν τραυματίστηκαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ» αναφέρεται στην ανάρτηση.

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

Μαζί με την ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε και βίντεο 11 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το σκάφος δέχεται πλήγμα και ανατινάζεται στη θάλασσα.

Μετά και το τελευταίο περιστατικό, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον σκαφών φτάνει τουλάχιστον τους 207, από την έναρξη, στις αρχές Σεπτεμβρίου, της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ κατά όσων οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν «ναρκοτρομοκράτες».