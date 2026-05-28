Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ύποπτου σκάφους που φέρεται να εμπλεκόταν σε μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρει το Πεντάγωνο μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ενδείξεις ότι το σκάφος μετέφερε παράνομα ναρκωτικά και ακολουθούσε γνωστή διαδρομή διακίνησης στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο άνδρες που χαρακτηρίστηκαν ως ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ καμία αμερικανική στρατιωτική δύναμη δεν τραυματίστηκε».

On May 27, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/qKvSjxpk3P — U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από οπτικό υλικό διάρκειας 13 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται το σκάφος τη στιγμή που πλήττεται και εκρήγνυται στη θαλάσσια περιοχή.