Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά από πληροφορίες του Reuters ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέα πλήγματα κατά ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης.

Το Brent κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, διαμορφούμενο πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη ανοδική πορεία σημείωσε και το αμερικανικό αργό, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Τα πλήγματα είχαν στόχο εγκατάσταση που θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή για αμερικανικές δυνάμεις αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.