Το νέο πολιτικό σχήμα της Μαρίας Καρυστιανού στρέφεται με έντονη κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του. Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» γίνεται λόγος για «προκλητική ειρωνεία», «γενικόλογες διατυπώσεις» και «απουσία ουσιαστικού περιεχομένου», ενώ παράλληλα ασκούνται αιχμές για το τρίτο μνημόνιο, τη Σύμβαση 717, το καθεστώς ασυλιών πολιτικών προσώπων και τη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα funds.

Στην ίδια ανακοίνωση, η αναφορά του κ. Τσίπρα παρουσιάζεται ως «λυπηρή», με το κόμμα να τον κατηγορεί ότι εξίσωσε τα πολιτικά κόμματα με «είδη αναλώσιμα».

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν», με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά ότι τα πολιτικά κόμματα αποτελούν «πυλώνα που υπηρετεί τη Δημοκρατία».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, η ανακοίνωση απορρίπτει ως «δήθεν δέσμευση» τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε «ζωή με αξιοπρέπεια», «ασπίδα στην ακρίβεια» και «δύναμη στην εργασία».

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις «προκαλούν», ειδικά όταν προέρχονται «από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια για την κατάργησή του, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι δεν στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου του κόμματος, Μαρίας Καρυστιανού, για άρση της ασυλίας πολιτικών προσώπων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται αναφορές στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και στον Χρήστο Σπίρτζη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται «ποινικά υπόλογοι» για τη Σύμβαση 717, με την ανακοίνωση να υποστηρίζει ότι η υλοποίησή της θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την τραγωδία στα Τέμπη.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ασκεί επίσης κριτική στην οικονομική πολιτική της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζοντας στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την είσοδο των funds στην ελληνική αγορά.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους».

Το κείμενο ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα επικριτική αναφορά προς τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας: «Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.

Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν.

Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.

Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική:

Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.

Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.

Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

Γραφείο Τύπου της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία»