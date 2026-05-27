Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, θα είναι ανοικτά για όλους».

«Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο», συνέχισε ο Τραμπ. «Αυτό (το ζήτημα) περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε», είπε.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί… Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε (σ.σ. στο τέλος). Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», συμπληρώνοντας πως «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του.