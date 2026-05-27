Ο Νεϊμάρ συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026 και για συγκεντρώσει ξανά πάνω του τα βλέμματα αποφάσισε να πάει με ελικόπτερο στην προπόνηση.

Το αν θα ήταν ή όχι ο 34χρονος επιθετικός στην αποστολή της «σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε γίνει βασικό θέμα συζήτησης στη χώρα και τελικά ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να… ενδώσει, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί για τελευταία φορά σε Μουντιάλ.

Τι θα καταφέρει σε αγωνιστικό επίπεδο ο Νεϊμάρ είναι άγνωστο, στα γύρω-γύρω πάντως θα ξεχωρίσει σίγουρα και φρόντισε ήδη να το κάνει σαφές αυτό, καθώς πήγε με ελικόπτερο στην προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας.

Έτσι, εξασφάλισε ότι θα αποτελεί ξανά θέμα συζήτησης και από εκεί και πέρα όλοι περιμένουν να δουν αν θα ξεχωρίσει με την απόδοσή του μέσα στο γήπεδο ή αν ο «σελεσάο» θα αποτύχει σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με τον ίδιο στη σύνθεσή της.