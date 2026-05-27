Βυθισμένοι στη βουβή θλίψη, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, με το κλίμα να είναι εξαιρετικά βαρύ από νωρίς το πρωί.

Λίγο πριν από τις 11 το πρωί, η σορός έφτασε στην εκκλησία μέσα σε ένα λευκό φέρετρο, με τους δικούς της ανθρώπους να λυγίζουν στο τελευταίο αντίο. Από τις πιο φορτισμένες στιγμές ήταν η εικόνα του Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος προσπαθούσε να δώσει κουράγιο και να παρηγορήσει τη μητέρα της εκλιπούσας, Σπυριδούλα, με την οποία στάθηκαν μαζί σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης μάχης που έδωσε η παρουσιάστρια με την υγεία της.

Η μητέρα της, αντικρίζοντας το λευκό φέρετρο, ξέσπασε σε λυγμούς φωνάζοντας «Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου», ενώ αμέσως μετά αγκάλιασε την εγγονή της, Βικτώρια, σε μια προσπάθεια να αντλήσουν δύναμη η μία από την άλλη.

Το μεγάλο βάρος για τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη του

Η κοινή παρουσία του πατέρα και της κόρης στον ναό αποτύπωνε ανάγλυφα το μέγεθος της απώλειας για την οικογένεια, καθώς οι δυο τους κλήθηκαν να διαχειριστούν μια εξαιρετικά επώδυνη πραγματικότητα το τελευταίο διάστημα.

Ο Τραϊανός Δέλλας, κρατώντας σφιχτά από το χέρι τη Βικτώρια –το παιδί που αποτελούσε το επιστέγασμα του έρωτά του με τη Γωγώ Μαστροκώστα– προχώρησε προς το εσωτερικό του ναού με όσα αποθέματα ψυχικής δύναμης του είχαν απομείνει, για την έναρξη της εξοδίου ακολουθίας.

