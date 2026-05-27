Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, μετά τον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο σπίτι του και σε παρακείμενη αποθήκη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα της ΓΑΔΑ.

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών για άτομο που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή.

Ο 25χρονος φέρεται να κινούνταν με δίκυκλο, ενώ από την αστυνομική έρευνα πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε σε σπίτι και αποθήκη

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και σε κοντινή αποθήκη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

19 κιλά και 900 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

7 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης , γνωστής και ως «σοκολάτα»

, γνωστής και ως «σοκολάτα» 1 κιλό και 623 γραμμάρια κοκαΐνης

350 γραμμάρια «ροζ κοκαΐνης»

525 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

περισσότερο από 1,3 κιλά MDMA

48 ναρκωτικά δισκία

Ζυγαριά, χρήματα, αλεξίσφαιρο και φυσίγγια

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 2.550 ευρώ, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Στην κατοχή του 25χρονου εντοπίστηκαν επίσης έξι φυσίγγια και ένα αεροβόλο τυφέκιο, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Η υπόθεση θεωρείται σημαντική λόγω της ποσότητας και της ποικιλίας των ουσιών που εντοπίστηκαν, αλλά και του εξοπλισμού που βρέθηκε στους χώρους που χρησιμοποιούσε ο 25χρονος.